200 castellanoleoneses promueven en Rioseco la inclusión en el Día de las Personas con Discapacidad

Miguel García Marbán Valladolid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:24

Respeto, accesibilidad, oportunidades, creatividad y disfrutar la inclusión, son las palabras clave del manifiesto que ayer se leyó en el Teatro Principal de Medina de Rioseco con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en una jornada creativa que, bajo el lema ¿Qué pintamos?, fue organizada por el Proyecto Mirar, desde Fundación Personas, con la colaboración del Ayuntamiento de Medina de Rioseco. El evento, que llevó el nombre de «3D 2025 – Creatividad. Diversidad», transformó la localidad en un gran escenario de inclusión, arte y participación ciudadana.

La jornada invitó «a vivir la inclusión desde la creatividad compartida: arte, humor, música, exposiciones y experiencias colectivas que conectasen a personas diversas en un mismo espacio cultural», en palabras de Leo Harlem, maestro de ceremonias de toda la actividad y mentor del Proyecto Mirar, asegurando que la iniciativa nace para «disfrutar la inclusión compartiendo capacidades creativas y conectando a la ciudadanía a través del arte, la música y el humor».

En una experiencia colectiva, en sesión de mañana y tarde, la actividad reunió a 190 creadores del Proyecto Mirar, llegados de centros de día y talleres ocupacionales y prelaborales de 14 localidades de Castilla y León, a los que se unieron en feliz simbiosis alumnos de los centros escolares y vecinos de Medina de Rioseco, además de artistas invitados como el propio Leo Harlem, Gustavo Martín Garzo, Miguel Inadaptado, El Gran Rufus y el Cuarteto Ribera.

La jornada comenzó con la visita al Museo de San Francisco, donde los participantes admiraron los tesoros de la antigua iglesia franciscana panteón de los Enríquez, Almirantes de Castilla. Más tarde, los grupos, guiados por los componentes de los Taller Ocupacional Los Almirantes y Taller Prelaboral Tierra de Campos, de Medina de Rioseco, se dirigieron al Teatro Principal, donde, con la presencia de grupos de los centros escolares, fueron recibidos por un divertido show de El Gran Rufus, antes de que Leo Harlem realizase un saludo a todos los presentes. Una sesión de la mañana que contó con la participación del escritor Gustavo Martín Garzo, con unas palabra animando a no dejar de soñar que dieron paso a la lectura del Manifiesto por la Inclusión por parte de representantes de los grupos participantes. También se proyectó el corto Soñadores y se llevó a cabo la iniciativa Mirar TV, en la que alumnos riosecanos explicaron a Leo Harlem cómo se hace una rosquilla de palo riosecana o la empresa zamorana Temas Creativos hiciese lo propio del Includiver, unas gafas-sonrisa para ponerse y «activar tu mirada más poderosa», sin que faltase una divertida nueva actuación de El Gran Rufus. La sesión matinal llegó a su fin con el vídeo y actuación de Miguel Inadaptado, haciendo levantar a todos los presentes de sus butacas con el ritmo de sus canciones

Al mediodía, los grupos se trasladaron al Centro de Recepción de Viajeros del Canal de Castilla, de la Diputación de Valladolid, donde, además de tener lugar la comida, con degustación incluida de la sabrosa repostería gracias a Alimentos de Valladolid, pudieron disfrutar de la exposición Historia sobre dos ruedas, con medio centenar de bicicletas clásicas y antiguas de la colección de Mario Occhiuzzi, entre las que se encontraba la Cachacicleta, una creación artística de los propios participantes dentro del proyecto Mirar 5.0, porque «las capacidades diversas nos complementan, y la creatividad nos une para avanzar en conexiones colectivas», según se expresaba en el Manifiesto por la Inclusión. La sesión de tarde en el Teatro Principal se centró en el espectáculo Mirar, reír, sentir, con Leo Harlem de nuevo como maestro de ceremonias y la participación estelar del Cuarteto Ribera, además de proyectarse el emotivo audiovisual Un corazón que late como el tuyo, de Carolina Novo, poniendo el broche final El Gran Rufus y un vídeo promocional de Medina de Rioseco.