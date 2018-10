Los productores musicales señalan como «gran reto» la concienciación del consumidor para evitar la piratería La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, inaugura el VI Curso de Especialización del Sindicato Unificado de Policía sobre piratería en Internet. / Ical La delegada del Gobierno relaciona la formación «continua» y «permanente» de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la comunidad con los bajos índices de delincuencia y el esclarecimiento de delitos EL NORTE Valladolid Jueves, 18 octubre 2018, 12:28

El director del Departamento de Seguridad, Investigación y Prevención del Fraude de Promusicae (Productores de Música de España) y Agedi (Asociación de Gestión de Derechos Humanos), José Luis Pérez Quintero, aseguró hoy en Valladolid que uno de los «grandes retos» de España y del mundo es concienciar al consumidor sobre el uso adecuado de los contenidos de la propiedad intelectual en internet. «Hay que hacer ver a la sociedad qué contenidos son lícito y cuáles ilícitos», sentenció durante la inauguración del 'VI Curso de especialización sobre tipologías de piratería en internet. Aspectos jurídicos-penales y metodología en investigación', organizado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Pérez Quintero subrayó la necesidad de incidir en la concienciación, pese a haberse avanzado mucho, por que la piratería ha mejorado sus técnicas, gracias a las redes organizadas que logran «confundir» incluso a los más especializados, hasta el punto de que el consumidor cree que consume un producto legal cuando, en realidad, es ilícito.

Además, abogó por recordar al ciudadano sobre la importancia de la industria de contenidos y la propiedad intelectual. No solo mencionó la labor creativa y el peso del potencial y el motor económico de la lengua del español que «hay que cuidar». También se refirió, según recogió la Agencia Ical, al número de puestos directos de trabajo que emplea el sector, que alcanza los 99.200 en el conjunto del país, sin olvidar que supone el 4,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) es intelectualidad.

Pese a ello, este representante de la industria musical reconoció que «pocos delitos están tan cerca del ciudadano como los de la propiedad intelectual». Y eso que valoró el papel de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en contra de la piratería, hasta el punto que afirmó que de no existir esa labor habría alcanzado cifras «alarmantes». También citó las reformas legislativas que han permitido «poner coto» a este tipo de delitos.

Policía «virtual»

El jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía de Castilla y León, Jorge Zurita, demandó a los asistentes al curso, la mayor parte agentes, que era necesario cambiar la «filosofía antigua» de los viejos policías -centrada en las notas de investigación, vigilancia y escuchas telefónicas- y ser un «policía virtual». No en vano, aseguró que casi toda la piratería se mueve por las redes. «Hay que trabajar en el concepto de globalización y para ello todos los cuerpos deben estar coordenados para luchar contra la piratería y la ciberdelincuencia», aseveró.

Inauguración del VI Curso de Especialización del Sindicato Unificado de Policía sobre piratería en Internet. En la imagen el director del departamento de Seguridad, Investigación y Prevención del Fraude de PROMUSICAE, José Luís Pérez (D), durante su intervención en la jornada junto al presidente del CES, German Barrios (C) y del Jefe Supeior de la Policia Nacional en Castilla y León, Jorge Zurita Bayona (I). / Ical

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, agradeció a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad su vocación de «reciclarse continuamente para no ir un paso por detrás de la delincuencia, para poder hacer frente con vuestra acostumbrada eficacia a los grandes retos que presentan los nuevos tiempos». En ese sentido, relacionó esa formación «continua» y «permanente» de los agentes con el hecho de que la comunidad presente uno de los mejores índices de delincuencia y de esclarecimiento de delitos en España.

Explicó que las nuevas tecnologías han permitido «entrar en una nueva dimensión, en una nueva era que ha cambiado la forma de vida de los ciudadanos» y que pese a que se consideran «ya imprescindibles, ofrecen un abanico de posibilidades tan amplio que es muy difícil que los delincuentes no vean en ellas un sinfín de puertas abiertas para lograr dinero fácil vulnerando la legalidad». Lo resumió en que, en los últimos años, «los malos siempre aprovechan hasta lo bueno» para delinquir.

Acerca de la piratería en internet, la delegada manifestó que «todavía se me antojan más complicados de combatir todos estos ilícitos cuando su práctica está tan extendida que ya no sólo los realizan desaprensivos que intentan lucrarse con ello sino la inmensa mayoría de las personas en muchos casos, si no de forma inconsciente, sí sin pararse a pensar que con su acción están siendo partícipes de una nueva forma de delito que se comete sistemáticamente en todo el mundo y por millones de personas«.

La Delegación del Gobierno ofreció datos globales de España extraídos del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2017, elaborado por una consultora independiente. La piratería digital ha experimentado en España por segundo año consecutivo un descenso en cifras absolutas, aunque se mantiene el porcentaje de ciudadanos que acceden a contenidos pirateados. Así, en 2017 hubo 4.005 millones de accesos digitales ilegales a contenidos por valor de 21.899 millones de euros. Además, creció un 4,1 por ciento el lucro cesante sufrido por el sector, que llegó a 1.857 millones.

También hizo un llamamiento a los ciudadanos para que eviten la descarga de software y archivos de manera ilegal y para que no accedan a productos con derechos de autor de forma gratuita o a través de páginas web dudosas porque «hay plataformas de pago perfectamente legales que permiten realizar descargas o visionados de forma legítima y que, precisamente, ayudan a que los creadores puedan vivir de su ingenio».

En cuanto a la eficacia policial a la hora de combatir estos delitos, Barcones apuntó que cada vez son más las acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que acaban con la detención de administradores de infraestructuras de piratería a través de internet y con el bloqueo o cierre de dominios que ofrecen descargas de creaciones ajenas.

El responsable de Promusicae y Agedi también habló de los esfuerzos de la industria de contenidos (música, películas y series, entre otras) para transformar su oferta, hasta el punto de llevar a cabo en unos pocos años una revolución en las modalidades de negocio en el mundo digital. Puso el ejemplo de la música por ser el sector que más conoce, donde se han disparado las ventas y descargas digitales legales desde 2014, «algo impensable hace 10 años».

El curso, que acogió la sede del Consejo Económico y Social (CES) en colaboración con Comisiones Obreras (CCOO), abordó todos los aspectos relacionados con la piraterías con la presencia del magistrado del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, Juan Antonio Sáez, quien habló del Código Penal en relación con los delitos contra la propiedad intelectual en el ámbito digital. La fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín, no acudió finalmente a la inauguración por una enfermedad, aunque estuvo presente el fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Rafael Carlos de Vega para hablar sobre las cuestiones procesales y probatorias.

La inspectora del Cuerpo de Policía Nacional Marlene Álvarez, de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Comisaría General de Policía Judicial, ofreció una charla sobre la tipología e investigación de los delitos contra la propiedad intelectual. También se abordó el informe pericial de contenidos intelectuales en el ámbito digital a cargo de un experto.

El secretario general del SUP en Castilla y León, Jesús Vicente González, destacó este tipo de cursos que mejoran la formación y la educación policial. «Nuestro sindicato tiene una fundación de estudios que detecta las carencias en materia formativa o para rellenar los huecos donde no llega la administración porque eso redundará en positivo en la ciudadanía«, explicó.