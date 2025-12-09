A prisión tras robar el bolso de un tirón a una anciana en el Paseo de Zorrilla

El Norte Valladolid Martes, 9 de diciembre 2025, 15:20 Comenta Compartir

La Policía Nacional detuvo el pasado domingo en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia. Sobre las 10:30 horas, agentes que desarrollaban su servicio en vehículo uniformado y con distintivos recibieron un aviso de la sala operativa CIMACC 091 en el que se alertaba de un 'tirón de bolso' sufrido por una mujer de avanzada edad en el Paseo de Zorrilla, a la altura del número 164, perpetrado por un hombre que se desplazaba en bicicleta y que había huido en dirección al barrio de La Farola.

Los policías, que se encontraban próximos al lugar de los hechos, se dirigieron por la Carretera de la Esperanza y, al llegar a la avenida de Irún, observaron a un individuo con las características descritas, circulando en bicicleta por la acera en dirección contraria. Ante la coincidencia, procedieron a su interceptación para realizar las comprobaciones oportunas.

En el cacheo preventivo se localizaron en el bolsillo del pantalón del hombre 150 euros en billetes de 10 euros perfectamente doblados, junto con un paquete de tabaco y diversas monedas por valor de 15,90 euros. El individuo manifestó que el dinero era de su propiedad. A escasos metros, junto a unos contenedores, los agentes hallaron un bolso de mujer que contenía un teléfono móvil, un juego de llaves y una cartera con documentación y un DNI.

La otra dotación policial desplazada al lugar entrevistó a la víctima, quien relató que el autor, vestido completamente de negro y montado en una bicicleta vieja, le arrebató el bolso mientras lo sujetaba con su mano derecha y los mangos de su andador. La mujer pudo evitar la caída gracias a su apoyo en el mismo. Confirmó que el bolso sustraído contenía 150 euros en billetes de 10 euros, diversas monedas, un paquete de tabaco, un teléfono móvil, llaves de casa y documentación personal. Testigos corroboraron las manifestaciones de la víctima.

Ante los indicios que situaban al individuo como responsable del robo con violencia y al encontrarse indocumentado, los agentes procedieron a su detención, trasladándolo a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

Una vez concluido el atestado policial se dio traslado del mismo -junto al detenido- a la autoridad judicial, que decretó su inmediato ingreso en prisión.