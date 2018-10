«No es posible que un señor gane 10.000 euros al mes y cotice por 3.300 a la Seguridad Social» Pablo Zalama, a las puertas de la sede de UGT en Valladolid. / HENAR SASTRE Pablo Zalama, secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Castilla y León, sostiene que el problema se resuelve con voluntad política JORGE MORENO VALLADOLID Lunes, 1 octubre 2018, 15:06

Que no ha perdido su activismo sindical tras décadas de vida laboral lo demuestra Pablo Zalama con el tiempo que dedica a sus 70 años a la secretaría de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT regional. En ella están afiliados alrededor de 24.000 mayores, que se mantienen como un grupo fuerte dentro del sindicato. Extrabajador del Ayuntamiento de Valladolid, desde los 16 años ha estado cotizando, por lo que su pensión es de unos 1.500.

–Se ha convocado para este lunes una concentración a favor del sistema público de pensiones.

–Así es. Siempre hemos dicho que, gobierne quien gobierne, no podemos abandonar las reivindicaciones de los jubilados. Se ha aprobado esta semana que el Pacto de Toledo suba las pensiones con el IPC y no es suficiente. El acuerdo es una 'batallita', pero hay que ganar la guerra de mejora de los pensionistas. No podemos estar presionando al Estado solamente con la revisión del IPC, cuando tenemos que asegurársela a los que todavía no la tienen asegurada. Hay que garantizar las subidas por ley y mantener la Seguridad Social, a la que se la ha endeudado todos estos años. En Europa, las pensiones están tres puntos por encima, y tienen similares problemas demográficos que nosotros.

–¿Qué le parece las movilizaciones de los jubilados de Vizcaya?

–Bien, pero me pregunto, ¿quién financia eso? Me temo que el Gobierno Vasco está pidiendo cada día el control de la Seguridad Social. ¿No será que se quiere movilizar a los pensionistas de esa comunidad para exigir al Gobierno central esta competencia?. Nosotros, junto con Comisiones Obreras, llevamos dando caña 6 o 7 años y ahora surgen un montón de plataformas en defensa de las pensiones. Es para reflexionar.

–El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, dice que al sistema le quedan diez años tal y como está planteado.

–No es un problema de años, sino de voluntad política. La solución está en los ingresos, que hay que buscarlos. Las cotizaciones de los trabajadores no pueden financiar, por ejemplo, los edificios de la Seguridad Social. Tampoco se puede financiar con subvenciones a los empresarios. No estoy en contra de ellas, pero está claro que el Gobierno, el que sea, las tiene que mirar con lupa porque eso supone 3.700 millones de euros anualmente. Incluso a los funcionarios de la Seguridad se les paga con las cuotas de los trabajadores. Y suma y sigue...

–También se reclama la supresión de los topes máximos de cotización.

–Es que no es posible que un señor que gana 10.000 euros al mes solo cotice por 3.300 euros. Aquí también incluyo a los diputados. Hay estudios que nos dicen que el Tesoro ingresaría 500 millones más si cotizasen estas élites salariales.

Planes privados

–Los expertos recomiendan hacerse planes privados.

–Es un sinsentido. Si caemos en esta dinámica, contribuimos a privatizar la Seguridad Social de alguna forma. Estos planes no se deben fomentar desde el Gobierno, porque las pensiones tienen que estar dentro del sistema. No se puede entregar el dinero a un banco, a los que hemos financiado hace cuatro días, y que pasado mañana quiebre.

–En una década han aumentado en más de 17.000 los pensionistas en Valladolid.

–Y más que seguirá aumentando. Pero la cuestión es cómo rescatamos a la Seguridad Social, sin clavar de impuestos a las rentas medias. No se puede permitir que haya grandes fortunas que escapen a paraísos fiscales. Ningún gobierno lo puede consentir. Hacen falta más inspectores de Hacienda para que vigilen estas conductas fiscales.

–¿Qué reflexión le merece el actual mercado laboral?

–Se trabaja poco y por poco dinero, con unos salario pírricos, algo que va a influir en la jubilación futura. Tenemos que defender a los pensionistas del mañana también con estas movilizaciones.

«La residencia pública más barata que hemos encontrado por 900 euros está en Mayorga. ¿Quién puede pagársela con su pensión?»

–Cuestionan la atención dentro del sistema sanitario.

–Es que han quitado 400 fármacos de las prestaciones de la Seguridad Social, que además han subido más del 50%. Si antes costaban cuatro euros, ahora 15. Hay pensionistas, que por su edad o tratamiento médico, toman hasta siete pastillas diariamente. Hemos llegado a un punto que algunos jubilados tienen que optar entre medicarse o comer, porque ambas cosas igualmente no las pueden hacer.

–¿Quién debería de aportar más entonces?

–Hay un sector, que nadie se atreve a decirlo, que contribuiría a resolver parte del problema. Si la Iglesia pagase impuestos, como el IVA, tendríamos solucionada la financiación de las pensiones. Luego tienen empresas de repostería o lavandería que hacen competencia desleal a las sociedades que pagan impuestos. Y no hablemos de los bienes inmuebles inmatriculados que se registraron a su nombre en la época de Aznar.

–En el manifiesto que han leido hoy, Día Internacional del Mayor, reclaman un IVA reducido para los pensionistas.

–Hay muchos productos que son necesarios diariamente y que deberían de tributar con un IVA reducido. No se comprende que a la luz se le aplique un 21% de impuesto, y luego concedan un bono social para la factura eléctrica. Los productos y servicios de primera necesidad tienen que bajar de tributación para los pensionistas. Estamos viendo como cada vez hay más personas mayores que no pueden costearse incluso lo que vale una residencia pública, y no digo una privada, con su pensión mensual. La más barata en Valladolid son 900 euros al mes y está en Mayorga de Campos, todo ello sin ser asistido. ¿Qué jubilación puede soportar esa situación personal? Ninguna.

