«Portillo es un referente provincial del turismo, la artesanía y la historia»

La Feria del Ajo cumple veinte años y es tu primera cita importante como nuevo alcalde, ¿cómo afrontas el reto?

Pues sí, hace poco más de un mes celebrábamos la décima edición de Portillo Medieval y ahora lo hacemos con esta vigésima Feria de la Artesanía y el Ajo de Portillo, lo que será mi primer gran acto institucional como alcalde de Portillo que afronto, por una parte con naturalidad, pues no en vano he sido concejal delegado de cultura durante los cuatro años anteriores (Portillo tiene bastante trabajo y tiempo que invertir en esta área). Y, por otra parte también, con los nervios lógicos de la responsabilidad de representar al Ayuntamiento y a todos los vecinos de Portillo en un evento de esta magnitud y características. Suplir a Nacho, mi antecesor, en estas lides no va a ser fácil, pero estaremos a la altura.

¿Cómo organizáis esta feria y qué se encontrarán los visitantes?

En primer lugar, quiero explicar que la Feria no la organiza directamente el Ayuntamiento, sino la Asociación Feria de Portillo que preside Silvia Garrote, a la que, por cierto, felicito junto a su junta directiva por el trabajo y valentía de asumir este gran reto. El Ayuntamiento lo que hace, además de facilitar medios e infraestructuras para su montaje, es conceder una subvención cercana a los 7.000€ como ayuda para su desarrollo.

Decir que en esta edición han aumentado considerablemente los expositores pasando de 24 a 31 y donde podemos encontrar, por supuesto, los productos típicos de nuestro municipio como son los ajos, los mantecados y la alfarería, junto a otros que provienen de fuera y/o de artesanos afincados en Portillo, en ARTIS con productos como el queso, la miel, cervezas artesanas, pimentón, aceites, embutidos, productos de bisutería de vidrio o plata… En fin, una gran variedad de productos de nuestra tierra.

¿Qué impacto tiene en la localidad una feria cómo ésta?

Sin duda, la Feria es un gran escaparate para nuestro municipio, para nuestros productos típicos. Pero también lo es para el sector de la hostelería y la restauración. Son miles los visitantes que acudirán este fin de semana a Portillo y que pasearán por nuestras calles y acudirán a bares, terrazas y restaurantes, que ofrecen una amplia gama de pinchos, tapas y raciones.

Pero también es muy importante para el turismo. Portillo es un referente provincial del turismo que ofrece, además de los productos típicos: ajos, mantecados y alfarería, una historia y cultura intramuros única con su castillo como referencia; su situación geográfica asentado en un alto o cerro de la meseta castellana junto con sus más de 8.000 hectáreas de pinares hacen de Portillo un lugar muy atractivo para el visitante.

Todas estas características únicas se potencian durante el año con Portillo Medieval en mayo, la Feria de la Trashumancia en julio, las fiestas patronales con los encierros por el campo en septiembre, la Recreación Histórica de Álvaro de Luna en octubre y las Jornadas Micológicas en noviembre, ente otras.

¿Qué se da a conocer en ella y qué se encontrarán los visitantes?

Como su nombre indica, la Feria de la Artesanía y el Ajo de Portillo pretende dar a conocer el producto artesanal de Portillo, todo lo que tiene que ver con la alfarería y la confitería, en especial con el mantecado típico de Portillo, y con el ajo blanco. Este objetivo prioritario se combina con el interés turístico que ofrece Portillo: su castillo, sus murallas y sus vistas. Y también con una amplia gama de posibilidades en torno al ocio con visitas a exposiciones, talleres, demostraciones, música, juegos, exhibiciones, etc…

¿Qué finalidad tiene esta feria?

Hay que reconocer el gran esfuerzo realizado por la junta directiva de La Feria con su presidenta a la cabeza para hacer de esta XX Feria de la Artesanía y el Ajo de Portillo algo especial. Primero, por el número y variedad de expositores que vamos a poder encontrar junto al castillo y segundo, insisto, por la amplia programación ofertada. No queremos que el visitante que acuda a Portillo únicamente de una vuelta por los puestos, haga una compra y se marche. Queremos que se quede, que disfrute de Portillo, de sus gentes, sus calles, su cultura, su historia, sus vistas… atraídos también por las numerosas actividades de ocio con las que pueden disfrutar niños, jóvenes y mayores.

¿De qué manera es importante esta feria para el sector artesano de la zona?

De los treinta y un expositores, diez pertenecen a Portillo dentro de los sectores del ajo (2), alfarería (3) y mantecados (5). Después, de los artesanos afincados en el Centro Provincial de la Artesanía de Portillo también exponen siete. El resto, catorce, son foráneos procedentes de diferentes puntos de la provincia y comunidad.

Considero que, sobre todo, es importante porque esta feria es ya una seña de identidad de nuestro municipio. Lo importante es que todo el pueblo de Portillo se sienta orgulloso de sus productos, de su marcado carácter artesanal, de sus tradiciones e historia.

Como nuevo alcalde, ¿cómo afrontas el mandato y qué proyectos a corto o medio plazo tenéis en mente?

No oculto que vamos a llevar una línea continuista iniciada hace 4 años pues 3 de los 5 miembros de la anterior corporación continuamos en este nuevo mandato de mayoría absoluta. Las líneas básicas de actuación irán encaminadas a asegurar y hacer crecer los bienes y servicios públicos básicos como son la residencia de la tercera edad, la escuela infantil, la educación, la cultura, el deporte… para todos nuestros vecinos y vecinas. Para ello tenemos marcadas unas prioridades que son la creación de empleo con la puesta en marcha de Planes Mixtos de Formación, la rehabilitación de espacios comunes y edificios municipales, así como una gestión económica eficaz.

Tenemos dos grandes retos por delante, que son la creación y puesta en marcha de la Depuradora (EDAR) municipal que después de décadas va viendo la luz e instar a la Junta de Castilla y León para que de una vez por todas desbloquee la situación del Parque Empresarial de Portillo, se industrialice y así puedan asentarse en nuestro municipio nuevas empresas que generen riqueza y, por supuesto, empleo.