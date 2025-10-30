Los polvorones de Dulces El Toro desembarcan en el centro de Valladolid El presidente de la Diputación ha asistido a la inauguración de la nueva tienda

El Presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha asistido a la inauguración de la nueva tienda de Dulces El Toro. De esta forma, la firma tordesillana abre las puertas de un nuevo punto comercial que permanecerá abierto durante todo el año y no solo en fechas cercanas a Navidad como ocurría anteriormente.

Íscar ha recordado que la marca de dulces navideños vallisoletana está de celebración, pues este año celebran su aniversario número 175. «Yo quiero poner en valor lo que sois, lo que representáis y lo que es un ejemplo de empresa familiar», ha continuado mientras elogiaba el éxito que han tenido generación tras generación. También ha querido agradecerles la imagen que dan de Valladolid por el territorio nacional e internacional.

Tras la buena acogida que tuvieron el año pasado al establecerse en la Plaza Mayor, esta conocida marca de polvorones, y de un amplio surtido de dulces, comenzó con los preparativos de su nueva tienda el pasado mes de agosto. Ubicada en la calle Cánovas del Castillo número 4, se afinca durante todo el año para cubrir la demanda de los vallisoletanos y de todos aquellos turistas que quieran probar una delicia local. «En Valladolid no van a poder decir Pamplona», se podía leer en el escaparate de lo que un día fue una peluquería.

En este local, los polvorones originales tendrán un espacio destinado exclusivamente para ellos por ser el producto más reseñable de la casa y el más demandado por el público. Dulces El Toro aprovechará esta apertura para estrenar y poner a la venta los polvorones de aceite de oliva virgen extra y otros dos productos que por el momento permanecen en el misterio.