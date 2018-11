La policía denuncia a un hombre por arrojar huevos desde un balcón en Valladolid La Policía Local de Valladolid sorprende a una persona arrojando huevos desde un balcón. / Fotolia Se enfrenta a una multa que oscila entre 60 y 750 euros, según se recoge en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Urbano EL NORTE Valladolid Jueves, 15 noviembre 2018, 18:27

La Policía Local de Valladolid ha alertado este jueves de una nueva moda que en los últimos días ha llegado a la ciudad: el «huevo balconing». Esta práctica, cuyo término ha sido acuñado por los agentes vallisoletanos, consiste en arrojar huevos desde el balcón hacia la vía pública, ya sea contra el suelo, vehículos o viandantes.

En torno a las 22:25 horas este miércoles, un ciudadano alertó a la Policía Municipal de que había un hombre, cuya identidad no ha trascendido, que estaba tirando huevos al suelo en la calle García Lomas de la capital vallisoletana. A pesar de que el alimento no llegó a impactar contra el viandante, éste, «bastante enfadado», llamó a los agentes para solicitar presencia policial en la zona y evitar que esta gamberrada llegara a más.

Tras el aviso, un policía municipal de paisano se trasladó hasta la vía y, después de estar varios minutos esperando, sorprendió al vecino repitiendo esta peligrosa práctica. De manera inmediata, el agente, junto con el ciudadano que había alertado, se desplazó hasta la vivienda, ubicada en un quinto piso, para pedir explicaciones a la persona que estaba cometiendo las infracciones.

Como el policía observó con sus propios ojos los hechos, interpuso una denuncia en nombre de la Policía Local por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Protección de Medio Urbano. Así, en su artículo 13, el reglamento establece que «está prohibido verter desde los edificios a la vía pública cualquier tipo de residuos, incluso en bolsas u otros recipientes, partículas derivadas de la limpieza de cualquier clase de objeto y agua procedente del riego de plantas de balcones y terrazas».

Por ello, y aunque está catalogada como infracción leve, ya que los huevos no impactaron contra vehículos ni viandantes, el infractor se enfrenta a una multa que oscila entre los 60 y los 750 euros. No obstante, la Policía Local ha asegurado que lo más probable es que esta persona tenga que pagar la cantidad mínima, los 60 euros, ya que en su expediente no constan incidentes previos similares.