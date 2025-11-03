La Policía Nacional identifica a dos 'mulas' implicadas en una ciberestafa en Valladolid Son dos hombres, uno residente en Madrid y otro vecino de un pueblo de la provincia de Huelva

La Policía Nacional ha identificado a dos ciudadanos implicados en una ciberestafa. La víctima fue captada a través de una red social en la que se prometían ganancias rápidas de dinero por dar 'likes' a vídeos. La denunciante recibió unos beneficios que le hicieron confiarse y posteriormente realizó dos pagos a los delincuentes por una suma de 556 euros. Los dos titulares de las cuentas donde se ordenaron esos pagos son un ciudadano residente en Madrid y otro residente en una localidad de la provincia de Huelva. Los investigadores consideran a estos dos individuos como 'mulas' de la organización criminal.

El 3 de noviembre de 2025, investigadores de la Policía Nacional en Valladolid identificaron a dos ciudadanos como receptores de fondos fraudulentos de una estafa denunciada por una víctima en Valladolid. Los hechos fueron denunciados el pasado 7 de julio, cuando una mujer manifestó haber sido víctima de una estafa tras realizar dos transferencias mediante Bizum a las cuentas que le indicaron los delincuentes, informa Ical.

La perjudicada fue captada a través de un vídeo publicado en una conocida red social en el que se garantizaban ganancias económicas rápidas con solo dar 'likes' a los vídeos que indicaran los responsables del anuncio. Dichos responsables resultaron ser delincuentes que engañaban a sus víctimas con falsas promesas de beneficios. La mujer accedió a darse de alta en una plataforma para recibir los ingresos por esos 'likes'.

Tras pagar 22 euros mediante Bizum a un número de móvil, recibió como supuestas ganancias un Bizum de 30 euros, lo que reforzó su confianza en la plataforma. Posteriormente, un integrante de la organización le prometió beneficios mucho mayores. Para acceder a esos beneficios, la mujer tuvo que realizar otros pagos: uno de 379 euros a un número de móvil y otro de 169 euros a otro número distinto.

Al no recibir ninguna ganancia y darse cuenta de que había sido engañada, la mujer presentó la correspondiente denuncia. Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en Valladolid iniciaron una investigación para determinar la identidad de los delincuentes y, tras diversas pesquisas, lograron identificar a los titulares de las cuentas donde se realizaron los pagos.

Se trata de dos hombres, uno residente en Madrid y otro vecino de un pueblo de la provincia de Huelva, quienes han sido puestos a disposición judicial como cooperadores necesarios, conocidos comúnmente como 'mulas'. En este tipo de casos, las 'mulas' suelen actuar como intermediarios que, generalmente sin conocer el origen ilícito del dinero, transfieren los importes recibidos a cambio de una pequeña comisión a cuentas controladas por los delincuentes, normalmente ubicadas en el extranjero.

