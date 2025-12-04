«La Policía Municipal está regulada por una ley de 1986 para una ciudad de 2025»

La periodista Andrea Díez moderó esta cita en la que participaron Julia González Calleja, superintendente jefa de la Policía Municipal, Alberto Cuadrado Toquero, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Elvira Yáñez Abuja, presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y Consumidores 'Conde Ansúrez' e Iván Aguado Macías, secretario de la Asociación de Vecinos Los Santos.

La Hemeroteca de El Norte de Castilla se convirtió este jueves en un espacio de diálogo con la celebración de la mesa redonda 'Nuevos retos de la Policía Municipal en la ciudad de Valladolid'. El encuentro reunió a representantes municipales, responsables policiales y portavoces vecinales para analizar cómo está cambiando la seguridad urbana y cuáles son las prioridades de cara a los próximos años.

En la jornada participaron Alberto Cuadrado Toquero, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid; Julia González Calleja, superintendente jefa de la Policía Municipal; Elvira Yáñez Abuja, presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y Consumidores 'Conde Ansúrez'; e Iván Aguado Macías, secretario de la Asociación de Vecinos Los Santos. El encuentro, moderado por la periodista Andrea Díez, dibujó un retrato de Valladolid como ciudad que ha cambiado más rápido que la normativa de 1986 que regula la labor policial, un desajuste que condiciona el día a día de los agentes.

¿Puede la Policía Municipal seguir funcionando con una ley de hace casi cuarenta años? Con esa pregunta arrancó el debate. Se referían a la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que regula las funciones de la Policía Local. El primero en intervenir fue el concejal Cuadrado, que aseguró que «la ley del 86 se ha quedado obsoleta. Valladolid, como cualquier ciudad, ha cambiado y hay cosas nuevas que atender». El edil recordó que el marco legal no depende del Ayuntamiento, pero sí la obligación de «prestar atención a lo que el ciudadano está demandando». La superintendente González Calleja, con 42 años de servicio a sus espaldas lo resumió así: «cuando yo entré en el cuerpo, hacíamos atestados con papel de calco. Ahora somos pilotos de drones. El salto es enorme. Hacemos muchas más cosas de las que recoge la ley y necesitamos una normativa que garantice la seguridad jurídica del ciudadano y de los agentes». Ambos coincidieron en que el cuerpo «no solo actúa donde la ley indica, sino donde el ciudadano necesita».

El tejido ciudadano estuvo bien representado en la mesa por Yáñez y Aguado. Ambos coincidieron en que la colaboración entre asociaciones vecinales y la Policía Municipal «debe seguir creciendo» para detectar problemas antes de que se agraven. «Los vecinos quieren ver más policía en la calle. Entendemos que no puede haber un agente para cada vecino, pero hay zonas donde se percibe más presencia y otras donde no», señalaba Yáñez. Esa percepción afecta, sobre todo, a los barrios más nuevos o amplios. Aguado apuntó que «cada barrio tiene sus particularidades. En Los Santos, Juan Carlos I es una pista de carreras. Los vecinos piden más control de velocidad, más control de ruidos, más seguimiento a los VMP. En definitiva, más cercanía». También añadió que «hace años era habitual ver patrullas caminando. Eso se ha perdido, y a veces hay cosas que no se ven desde el coche. Ver al policía a pie genera seguridad».

El concejal recogió el guante. «No creo que la figura tradicional de 'policía de barrio' sea la adecuada hoy, pero sí la idea. Los agentes pueden patrullar en moto o coche, parar, bajarse, hablar con la gente, y continuar. Eso se está haciendo». La superintendente González Calleja recordó que ella misma fue policía de proximidad. «Conocías al vecino y él a ti. Eso es valiosísimo. Pero hoy es imposible atenderlo todo a pie. La solución pasa por modelos mixtos. Por usar bien los vehículos y a la vez mantener el contacto directo». Hablaron también de la inmediatez y de que llegar rápido cuando ocurre algo, es clave. Ahí el concejal defendió la labor diaria de los policías locales vallisoletanos. «Siempre están. Cuando hay un incidente llegan los primeros», les felicitó.

Una ciudad con nuevos retos

Los problemas de seguridad de hoy no se parecen a los de hace décadas. «Las estadísticas son claras. Hay más delitos, y más complejos», señaló Cuadrado Toquero. «No podemos estirar más la manta sin aportar base legal y medios». Por su parte, González Calleja hizo memoria. «Yo viví la época de 'El Cuadro' en Paco Suárez y también del Poblado de La Esperanza. Se veían situaciones muy duras… pero los retos de hoy son distintos». El concejal repasó noticias aparecidas en prensa sobre el aumento de los robos con fuerza, de los delitos sexuales y de cómo ha crecido la sensación social de inseguridad. Aguado lo verbalizó desde la experiencia vecinal. «Antes salías de fiesta y lo normal era que no pasara nada. Hoy la gente siente que tiene más papeletas de que ocurra algo. No sé si es percepción o realidad, pero es lo que sienten».

También están los retos del tráfico. La Policía Municipal ha instruido el doble de atestados a VMP que a bicicletas. «Tenemos un equipo específico que revisa patinetes. Algunos están trucados y llegan a ser ciclomotores camuflados que alcanzan más de 60 km/h y generan gran inseguridad, especialmente a personas mayores», explicaba la jefa policial.

Otra de las realidades dentro del cuerpo es la transformación tecnológica. «Los drones son una herramienta estupenda; los detectores de drogas se han tecnificado; usamos redes sociales para pedir colaboración ciudadana o informar de incidencias», enumeró González Calleja, quien dijo que el gran salto está por llegar. «La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Necesitamos formarnos para aplicarla al análisis delictivo y a la prevención. Y necesitamos la misma, o mejor, tecnología que la que tienen los malos».

Otro factor que apareció de manera reiterada fue el cambio demográfico. «Hay población nueva que trae hábitos distintos, y eso exige educar, informar y concienciar», señalaba Yáñez. «A veces cuesta cambiar esas costumbres, como dónde dejar las basuras, cómo usar los contenedores, las normas de convivencia». Ahí, el concejal Cuadrado dio ejemplos. «Estamos detectando furgonetas que vacían pisos enteros y dejan todos los enseres en la calle. La Policía está haciendo un gran trabajo ahí, pero la colaboración ciudadana es esencial».

La superintendente fue contundente al hablar sobre la dimensión de la plantilla. «La ciudad ha crecido y los servicios también. Necesitamos más recursos humanos y materiales». Y dio datos. De los 384 agentes que hay en la actualidad, 318 son hombres y 66 son mujeres (17%). Además de los agentes, hay 53 mandos, de los cuales, 4 son mujeres. La plantilla total la conforman 437 profesionales. El concejal fue muy directo al señalar que «la policía tiene menos trabajadores que hace 22 años. La plantilla debe crecer y debe ser ya. No se puede pretender dar el mismo servicio con menos policía en una ciudad más grande, más diversa y con más retos».

Otro punto clave fue la relación entre Policía, Ayuntamiento y vecinos. Yáñez reclamó «una comunicación más estable y periódica» entre la Federación y el cuerpo. Aguado propuso campañas visibles en marquesinas y mupis con las vías de contacto con la Policía Municipal, porque «no todo el mundo sabe qué canales existen». La superintendente y el concejal recogieron ambas propuestas. «Poned fecha y hora», les respondió cómplice la jefa policial. «El contacto con las asociaciones debe ser periódico», prometió el concejal.

Si algo recalcaron el concejal y la superintendente es la enorme cantidad de trabajo invisible que lleva a cabo la Policía Municipal. «Los ciudadanos recuerdan más la 'papeleta rosa' que los auxilios humanitarios, el acompañamiento a mayores, los tutores escolares, la intervención en ruidos, la atención en siniestros, el control del tráfico, la vigilancia nocturna…», explicó González Calleja. El concejal añadió que «es increíble lo que hacen cuando la ciudad duerme. La gente debe conocer ese grandísimo trabajo».

El debate dejó claro que Valladolid se ha expandido en todos los sentidos. Ha crecido en población, se ha diversificado, se ha extendido territorialmente con la creación de nuevos barrios y que afronta importantes retos de convivencia, seguridad y movilidad. La Policía Municipal ha evolucionado con la ciudad, pero la ley y los medios no lo han hecho al mismo ritmo. «Los retos serán mayores en los próximos años. Y para afrontarlos necesitamos recursos, tecnología y el apoyo de la ciudadanía. La seguridad es cosa de todos», concluyó la superintendente.

Ampliar A la mesa redonda asistieron miembros del cuerpo de la Policía Municipal y representantes de asociaciones de vecinos A. Mingueza Doscientos años protegiendo la ciudad La Policía Municipal de Valladolid cumple 200 años, efeméride que coincide con la concesión de la Medalla de la Ciudad, «un reconocimiento que nos ha hecho muchísima ilusión», afirmó la superintendente Julia González Calleja, con 42 años de servicio, casi una cuarta parte de la historia del cuerpo. «Que los ciudadanos a los que hemos servido durante dos siglos nos reconozcan así, es un orgullo inmenso», agradeció. El bicentenario se celebrará durante 2026, con una primera cita esta Navidad, la Cabalgata de Reyes, que incluirá una presencia especial del cuerpo. «Trabajamos mucho con los niños, ellos son los ciudadanos del futuro», subrayó la superintendente. En dos siglos, la Policía Municipal ha pasado de patrullar a caballo a trabajar con drones, cámaras, desfibriladores o IA, y siempre, manteniendo intacto su sentido de servicio. «La participación ciudadana es fundamental», insistió González Calleja. Las asociaciones vecinales felicitaron al cuerpo y pidieron tener un mayor contacto con él. «Cumplir 200 años es sólo el punto de partida. La ciudad cambia y la Policía debe cambiar con ella», concluyó el concejal.