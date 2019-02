La Policía Local de Medina del Campo pone fin a la tregua y se manifestará mañana Manifestación de la Policía Local de Medina del Campo, en enero, por un aumento salarial. / P. G. Los agentes aseguran desconocer la fecha de la reunión definitiva y retomarán las protestas durante la Semana del Cine PATRICIA GONZÁLEZ Domingo, 24 febrero 2019, 12:10

La Policía Local de Medina del Campo ha dicho basta. La tregua que hasta la fecha mantenía con el Ayuntamiento de la localidad vallisoletana ha llegado a su fin. En la mañana del pasado jueves, los representantes sindicales del cuerpo municipal de seguridad comunicaron que el próximo lunes retomarán las movilizaciones para reclamar un aumento en la masa salarial, congelada desde 1999. Según afirmó Eduardo Sobrino Mata, delegado del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), que aglutina el 85% de la plantilla medinense, esta decisión radica en que «el Consistorio todavía no ha fijado reunión para concretar todas las reclamaciones. Estamos a la espera y la decisión no se puede dilatar mucho más. Pensábamos que se realizaría el lunes, pero nos comunicaron ayer (en referencia al miércoles) que será la próxima semana», explicó.

En este sentido, el portavoz aseguró que «nos sentimos cansados». «Ahora, la pelota está en el tejado del equipo de gobierno. Nosotros llegamos a un acuerdo con la alcaldesa, Teresa López, para paralizar las concentraciones y manifestaciones durante las negociaciones, pero necesitamos ya resultados», insistió. Asimismo, Sobrino señaló que «la tregua podría terminarse si no nos emplazan a la última reunión que, tendría que tener lugar el lunes por la mañana».

Al no producirse este encuentro, la Policía Local se congregará el lunes por la tarde frente a la puerta del Ayuntamiento, coincidiendo con la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero. Más adelante, aseveró Sobrino, estas concentraciones se retomarán «en todos y cada uno de espacios en los que la Administración local realice actos oficiales, como el próximo 8 de marzo, cuando la localidad inaugurará una nueva edición de su Semana de Cine».

Acuerdos

A pesar de los acuerdos a los que ambas partes habrían llegado, como la eliminación del límite de cincuenta horas extraordinarias hasta que se convoquen nuevas plazas o la remuneración en el denominado complemento específico de los conceptos de nocturnidad con 100 euros mensuales y festividad con 155 euros, «todavía no están ratificados de manera oficial». «Es cierto que hemos llegado a estos pequeños acuerdos, pero todavía quedan cosas por negociar, como la inclusión de 16 días laborales al año en nuestro calendario. Esta cuestión es de vital importancia y tenemos que negociarla y llegar a un acuerdo», argumentó.

Desde que arrancara el conflicto laboral el pasado mes de diciembre, los agentes municipales han reiterado de forma continua sus reclamos. En este sentido, Sobrino recordó que «en la actualidad, la nocturnidad se retribuye con 60 euros al mes, que es lo que otros compañeros cobran por cada noche que trabajan, y además por cada festivo nos retribuyen con 19 euros cuando la media en la comunidad es de 100 euros mensuales».

A estas demandas se suman la necesidad de ampliar la plantilla, algo que no fue bien recibido por los sindicatos, ya que fueron ellos mismos los que, a través de un escrito, solicitaron que no se convocaran las plazas al no haber posibilidad de realizar horas extras. En los últimos años, existen once vacantes sobre los 32 puestos legalmente necesarios a los que hay que sumar, según comentan los sindicatos, «la deliberada omisión de la convocatoria de las tres plazas previstas de agentes en la Oferta de Empleo Público del ejercicio de 2018, ha mermado la plantilla actual a mínimos históricos».