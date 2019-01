La Policía Local de Laguna reducirá el 25% su plantilla por prejubilaciones Dependencias de la Policía Local en Laguna de Duero. / J. N. Los 24 efectivos que componen actualmente el cuerpo pasarán a 18, entre los que solo habrá un oficial JESÚS NIETO Laguna de Duero (Valladolid) Sábado, 26 enero 2019, 11:32

La Policía Local de Laguna de Duero verá reducido este año el número de agentes de su plantilla en un 25% como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 1449 del 14 de diciembre, que reconoce el derecho de los agentes de policía de rebajar la edad de su jubilación. En el caso de Laguna son cinco los agentes que ya han comunicado su intención de acogerse a este derecho, además de un oficial, que ya se jubiló en noviembre, y que dejará a la plantilla con 18 policías de los 24 con los que cuenta en la actualidad.

Ahora mismo la plantilla la componen 20 agentes y cuatro oficiales. El 31 de enero está previsto que abandonen el cuerpo dos oficiales y tres policías, lo que merma considerablemente la plantilla. «Lo ideal sería que la Policía Local de Laguna funcione con cinco grupos, con cuatro agentes y un oficial cada uno, para cubrir tres turnos diarios, bajas, descansos y vacaciones. Con la reducción de plantilla hemos tenido que reorganizar los grupos y dejarlos en cuatro, con tres agentes cada uno; y uno con dos municipales, además de organizar, de acuerdo con la propia plantilla de la Policía Local, los servicios extraordinarios que sean necesarios para garantizar la asistencia a los ciudadanos», explica el concejal de Régimen Interior, Juan Carlos Rodríguez.

Para solventar cuanto antes este problema, tanto Rodríguez, como el teniente de alcalde y responsable de la Policía Local, Juan José Tomás Biosca, ya han comenzado las gestiones para convocar una oferta pública de empleo con once nuevas plazas para el cuerpo policial, ante la poco probable convocatoria global a nivel de la comunidad autónoma, por parte de la Junta de Castilla y León, con el fin de dotar de agentes a aquellas policías locales que lo necesiten. Al mismo tiempo, el déficit de plazas de oficiales se cubriría por promoción interna, con los agentes actuales, al igual que la de subinspector con los futuros oficiales, cuando cumplan los requisitos, y solo quedaría por cubrir la plaza de inspector a medio plazo.

Pero a Juan Carlos Rodríguez le preocupa la vía de la convocatoria por parte del Ayuntamiento, porque aunque a priori es la más rápida, también puede traer problemas a corto plazo.

«Como la convocatoria no la hace la Junta de Castilla y León, todos los ayuntamientos estamos en las mismas circunstancias y casi todos van a estar obligados a hacer el mismo proceso, por lo que pensamos que la mayoría de la gente va a acudir a los diferentes procesos y seguramente el que quede primero en esas selecciones, quedará el primero en otras convocatorias, por lo que se puede generar un problema a la hora de cubrir las plazas».

Oposiciones

El concejal de Régimen Interior argumenta que cualquier opositor que apruebe en Laguna y en otros municipios, si finalmente no opta por Laguna de Duero en primer lugar o que se pueda ir en comisión podría dejar la plaza ocupada y sin poderla cubrir, «por eso pensábamos que la mejor opción era la Junta, porque hace una convocatoria global y aunque te toquen los diez últimos, te aseguras diez policías formados», subraya.

Asimismo insiste en que la convocatoria pública por parte del Ayuntamiento no es garantía de que el problema de déficit de plantilla en el cuerpo policial se solucione. «Vamos a intentar hacer el proceso cuanto antes, convocar las plazas y cubrirlas, pero garantía de que no se nos vayan no la podemos tener, dependiendo sobre todo de quienes sean los municipios que oferten plazas». Aun así, destaca el edil, no ve una solución a corto plazo y calcula que, en el mejor de los casos, «no veremos a los nuevos agentes patrullando las calles del municipio, por lo menos, hasta mediados del próximo año».