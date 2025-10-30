Un policía 'batea' con la porra una piedra lanzada por un ultra del Real Valladolid y evita que alcance a hinchas del Sporting El incidente ocurrió durante el encontronazo entre los aficionados antes del partido del 19 de octubre y acabó con la detención del seguidor local

La Policía Nacional controla al grupo de hinchas del Sporting en la plaza del Milenio tras los incidentes del 19 de octubre.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron finalmente a un aficionado del Real Valladolid el pasado 19 de octubre, en el transcurso del encontronazo entre ultras locales y del Sporting de Gijón previo al partido entre ambos en el José Zorrilla, como presunto autor de un delito de desórdenes públicos al ser acusado de lanzar una piedra de grandes dimensiones contra el grupo rival, acción que fue neutralizada por un agente. El policía, que formaba parte del cordón que contuvo a los grupos rivales, logró desviar el objeto contundente 'bateándolo' con su porra y evitó así que alcanzara a los aficionados asturianos, según han informado ahora fuentes policiales.

Con motivo del encuentro deportivo celebrado entre el Real Valladolid y el Sporting de Gijón, declarado de «alto riesgo» por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, se activó un dispositivo especial de seguridad con un refuerzo significativo de efectivos policiales.

La animadversión histórica entre las aficiones radicales de ambos clubes motivó que, a primera hora de la mañana, se detectaran movimientos organizados de grupos con intención de protagonizar una pelea multitudinaria antes del inicio del partido. A las 10:15 horas, se localizó un primer grupo compuesto por 54 aficionados ultras del Real Valladolid, que fue contenido en una zona residencial aprovechando la configuración urbanística del entorno.

Minutos después, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), mientras realizaba la identificación documental de los integrantes del primer grupo, fue alertada por la sala del 091 de la presencia de un segundo grupo radical —integrado por 74 miembros del colectivo 'Ultra Boys' del Sporting de Gijón— que se dirigía hacia la sede del grupo local.

Gracias a la rápida actuación policial, que logró contener simultáneamente a ambos grupos y canalizar sus movimientos, se evitó un enfrentamiento directo, a pesar de la cercanía entre ambos. En el momento de máxima tensión, la única separación entre los dos grupos fue la barrera policial, circunstancia en la que se produjo el episodio violento objeto de investigación.

Durante dicho episodio, se registraron lanzamientos de objetos, entre ellos una piedra de grandes dimensiones —superior al tamaño de una palma— que fue lanzada por uno de los integrantes del grupo local. El objeto fue interceptado de forma instintiva por un agente mediante el uso de su defensa reglamentaria, evitando que impactara contra los aficionados del Sporting situados al otro lado de la línea policial.

El autor del lanzamiento fue identificado por otro agente del mismo indicativo, procediéndose a su detención por la presunta comisión de un delito de desórdenes públicos, al haber alterado la paz pública mediante actos violentos evidentes, en el contexto de actuación grupal. El detenido fue puesto en libertad una vez se le tomó declaración.

Con motivo de aquel encontronazo se propusó para sanción, con multas de hasta 1.500 euros, a un buen número de aficionados gijoneses, a los que se les intervinieron puños americanos y a los que se les retiró la entrada y acompañó después para que abandonaran la ciudad con el fin de evitar más enfrentamientos.