Podemos presenta al médico Miguel Holguín como candidato a la Alcaldía de Valladolid

Miguel Holguín, médico en Urgencias en el Clínico de Valladolid y padre de tres niñas, será el candidato de Podemos a la Alcaldía de Valladolid. Y remarcó especialmente, en su presentación oficial, lo de Podemos, lejos de la «sopa de siglas» que, a su juicio, perjudicó a la formación morada en los últimos comicios municipales. «Nosotros somos Podemos Valladolid y la gente que votó a Sí se Puede y a VTLP, en un alto porcentaje no sabía qué estaban votando y ahora van a a votar a Podemos», señaló.

Asegura que Podemos busca recoger el voto de los ciudadanos «encabronados» con el Gobierno municipal de PSOE y VTLP y que al mismo tiempo no desean que vuelva «la derecha». Sin embargo, en esta primera declaración de intenciones, las invectivas más duras fueron contra su ex compañera Charo Chávez (Sí se Puede, próxima número 4 en la candidatura del PSOE). «Venimos a echar una mano al partido, no pretendemos ser políticos ni convertirnos dentro de cuatro años en el número 4 de otra candidatura», lanzó primero. «Hubo gente que vino a sacar otra cosa distinta al programa de Podemos en esta ciudad, y la política alejada de Podemos les ha llevado a ser el cuarto de otra lista municipal», volvió después a la carga.

En el intento por captar el voto enfadado, curiosamente, Podemos comienza la campaña alineado con las tesis de PP y Ciudadanos en cuanto al soterramiento. «No quiero que mis hijas tengan que pasar bajo tierra de las vías poque hayamos dado carpetazo al soterramiento», dijo justo antes de matizar que no quieren «que la derecha vuelva a gobernar en este Ayuntamiento».

En cuanto a las encuestas, que otorgaban a Podemos Valladolid entre 1 y 2 concejales en el Ayuntamiento (en la de GAD 3 para El Norte), parte de la base de que «nunca han sido favorables a Podemos» y cuenta con ese desplazamiento del voto de VTLP y Sí se Puede hacia la formación morada.

Israel Álvarez, secretario provincial de Podemos Valladolid, será el candidato a las Cortes, en este caso. «Nos falta implantación fuera del alfoz de Valladolid», admitió, por lo que su principal interés será el de «trabajar en la provincia prioritariamente».

«La composición de la lista para las municipales la daremos más adelante porque están pendientes más incorporaciones, aunque hay gente de sobra y queremos ver cómo podemos integrar al mayor número de personas», señaló.