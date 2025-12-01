Este es el plato más pedido a domicilio en Valladolid El informe 'Gastrómetro' 2025 de Just Eat revela que el Domingo de Ramos es el día con más demanda en la provincia

Si uno piensa en la gastronomía vallisoletana, no es el primer plato que viene a la mente, pero el 'Gastrómetro' 2025 de Just Eat, un informe anual que analiza hábitos de consumo y tendencias de comida a domicilio 'online', revela que un plato de origen hawaiano es el más pedido para disfrutarlo en casa en la provincia de Valladolid.

Se trata del poke, una ensalada de pescado crudo cuya presencia ha ido aumentando y se ha ido consolidando hasta convertirse en la comida preferida en Valladolid a la hora de pedir a domicilio. Por su parte, el 'campero' (presumiblemente un sándwich de jamón cocido, lechuga, mayonesa, tomate y queso) desbanca a las 'patatas pucelanas' como el plato de comida española más pedido para consumir en otro espacio que no sea el restaurante en sí.

Asimismo, la decimotercera edición del 'Gastrómetro' también desvela que el producto que ha experimentado la mayor crecida de consumo, en el caso de la provincia, es la pizza, mientras que el día del todo el año que más pedidos se reciben es el Domingo de Ramos.

En el caso de otras ciudades de Castilla y León, por citar algún ejemplo, en Palencia el plato más pedido es el calzone y el día más solicitado, el 8 de junio; en Segovia, cuando más se pide es el Día de Todos los Santos y lo que más, una ración de patatas; o en Zamora, el 2 de marzo y pollo con almendras.

A nivel nacional, la americana encabeza el 'top 3' de comidas más populares, seguida de la italiana y la turca. En cuanto a los platos más pedidos, la hamburguesa lidera la predilección en todo el país, mientras que el 'maki' es lo segundo más demandado y el 'durum', lo tercero. En la gastronomía española, son las croquetas, el serranito y la tortilla de patatas los que encabezan los pedidos.

Tendencias

Además, en cuanto a los productos más demandados, el informe de Just Eat evidencia un importante aumento de la compra de huevos, agua mineral y leche. Según el estudio, para casi el 80% de los españoles pedir a domicilio es una herramienta que mejora su estado de ánimo al permitirles acceder exactamente a lo que les apetece en ese momento.

Entre las tendencias que presenta el informe, destaca el cuidado personal, ya que un 10% de pedidos a través de Just Eat son de crecimiento personal, mientras que el protector solar es el artículo de belleza y parafarmacia más pedido. Para hacer visible la cantidad de pizzas pedidas a lo largo del año en todo el país, Just Eat ha puesto como ejemplo el estadio Santiago Bernabéu: las pizzas pedidas durante el último año permitirían alfombrar más de 20 campos de fútbol como templo del Real Madrid y, si se apilan esas pizzas, la torre resultante sería 42 veces la altura de la Sagrada Familia de Barcelona sobre sí misma o 71 veces la Giralda de Sevilla.