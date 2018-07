La plantilla de Made rechaza el ERE y urge a que le paguen los atrasos Trabajadores de la fabrica Isowat Made colocan pancartas en Medina del Campo. / P. G, El comité de empresa explicó en asamblea a los trabajadores las soluciones a la crisis que arrastran EL NORTE Valladolid Viernes, 20 julio 2018, 10:22

Están desesperados ya que su situación es muy complicada tras seis meses sin cobrar. Su futuro es incierto y no mejora desde que empezaron esta agonía. Así lo explican desde el comité de empresa que, una vez más, se reunió ayer para explicar al centenar de empleados de la mítica factoría medinense Isowat Made las posibles soluciones a la situación que arrastran.

A pesar de que el administrador concursal propuso la solicitud por parte de los trabajadores de un expediente de regulación de empleo de carácter temporal (ERTE) los empleados no ven con buenos ojos esta solución y ya han mostrado su negativa. Las alternativas que plantean pasan por un plan de reindustrialización de la empresa, «porque Isowat Made es viable y existe la posibilidad de encontrar pedidos y clientes ya que hay mercado».

A pesar de que la decisión todavía no estaría tomada al cien por cien, el comité de empresa volverá hoy a mantener una reunión, vía videoconferencia, con el administrador concursal, ya que «a pesar de que este periodo de negociaciones está siendo tenso, todavía tenemos tiempo hasta la próxima semana para que la decisión sea firme». Por el momento, y con las nóminas pendientes de cobro, los empleados del grupo gallego Invertaresa todavía tienen esperanza de que aparezca un inversor que presente un plan de viabilidad y de reindustrialización de haga reflotar la empresa.

Los empleados no están trabajando formalmente en la planta medinense, ya que las infraestructuras tienen ciertas carencias de mantenimiento que poco a poco deberían ir solventándose. Hasta que estos problemas que impiden la actividad se solucionen, el comité de empresa no pierde la esperanza de que las negociaciones con el inversor prosperen.

Al parecer estarían en un momento «tenso» ya que «el inversor no quiere asumir la carga salarial de los trabajadores, quiere adquirir el grupo a coste cero y no hacerse cargo de las deudas con los bancos por lo que lo vemos un poco negro. No hay nada en firme, ya que al parecer este grupo estaría interesado en la fábrica de Galicia, que también pertenece al grupo Invertaresa, pero como estamos en la primera fase del concurso de acreedores todo va en un 'pack', por lo que tienen que analizar cómo están nuestras instalaciones y cómo se encuentra la fábrica».

Las conversaciones y un posible acuerdo con el grupo andaluz Cunext Copper Industries –perteneciente a la Corporación Aristrain–, interesado inicialmente en adquirir la planta, «están ancladas» y es complicado conjugar los intereses, subrayan.