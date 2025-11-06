Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro La Comisión ha presentado un proyecto que conectaría en 2040 todas las capitales de sus estados miembro mediante trenes ultrarrápidos; la ciudad castellana será paso obligado para los convoyes que conecten Madrid con el resto del continente

La Comisión Europea hizo público este miércoles 5 de noviembre «un ambicioso plan» con el que pretende conectar mediante trenes de alta velocidad todas las capitales de Europa y rebajar, considerablemente, los tiempos de viaje entre ellas.

El boceto de este entramado que se prevé que esté en funcionamiento en 2040 incluye varias nuevas conexiones entre las que están la Lisboa-Madrid (algo más de 500 kilómetros en línea recta que se tardarían tres horas en cubrir) además de otra entre la capital de España y París que pretende que los más de 1.000 kilómetros que separan ambas metrópolis se puedan recorrer en 6 horas.

De hacerse realidad estas conexiones futuras, como denomina el mapa elaborado por la Comisión a las dos líneas que discurrirían por España, Valladolid tendría una línea de AVE que la ligaría con la capital portuguesa en unas 4 horas y otra con la francesa en 5.

El cronograma propuesto por la UE para 2040 Tiempos de viaje previstos (entre paréntesis, los actuales) Conexiones futuras Copenague 4h (7h) 5h 30 (5h 45) Berlín Ámsterdam Bruselas 7 h Praga (8h 15) París 10h 15 (14h 30) 6h 8h 45 (10h 50) Valladolid Roma Madrid 3h Lisboa El mapa de la velocidad alta Tallín Estocolmo Riga Copenague Vilna Ámsterdam Berlín Varsovia Bruselas Praga Bratislava París Viena Budapest Liubliana Zagreb Bucarest Sofía Roma Madrid Lisboa Atenas

El mapa que se hizo público durante la jornada de este miércoles 5 de noviembre no detalla en qué estaciones pararán los convoys que conectarían las ciudades incluidas en él, pero Valladolid será zona de paso obligada para el tren Madrid-París. El principal escollo para que este plan pueda concretarse en los plazos definidos pasa por la finalización de la 'Y vasca', especialmente en el tramo que conectará Burgos con San Sebastián, y el tramo entre la frontera por Irún que no está construido y que debe conectar por alta velocidad las ciudades francesas de Hendaya y Burdeos.

De hacerse realidad los planes de la Comisión Europea y contando con que el tren de alta velocidad entre Madrid y París realizara una parada en Valladolid, la ciudad castellana se situaría a 5 horas de viaje de la parisina puesto que, a día de hoy, el viaje en AVE entre la capital del Pisuerga y la madrileña se puede completar en unos 55 minutos.

Ocurre algo similar en la futura posibilidad de viajar en tren rápido desde Valladolid hasta la capital lusa; a la hora de viaje de Campo Grande a Madrid se le sumarían los 180 minutos que se tardarían en viajar hasta Lisboa. Todo ello, una vez más, a expensas de que de una vez por todas se construya la tan demandada conexión de Renfe Alta Velocidad entre Madrid y Extremadura.

Viajar entre las capitales europeas será mucho más rápido

El plan trazado por la Comisión Europea incluye la reducción notable de los tiempos de viaje entre las capitales de los países miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, el tren entre París y Roma pasaría de tardar las casi 11 horas actuales a algo menos de 9; o el trayecto del Berlín-Copenhague se reduciría de 7 a 4 horas de viaje. La estimación de acortamiento de tiempos más espectacular es la que afectaría a la línea entre Sofía, capital de Bulgaria, y Atenas, en Grecia; los viajeros pasarían de emplear las 13 horas y 40 minutos de ahora a poder completar el trayecto en un total de 6.

Sin lugar a dudas, el plan de la Comisión Europea es muy ambicioso en virtud de la envergadura de las inversiones que se deben afrontar, especialmente en las vetustas infraestructuras de Europa del este. El ente europeo afirma que llevarlo a cabo convertirá al tren en la forma más «rápida y sostenible de viajar por Europa».