El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
La 'pisoteada' frase de Tolstói en Valladolid

Rodrigo Ucero
Curioseando por Valladolid

La 'pisoteada' frase de Tolstói en Valladolid

Una treintena de adoquines reemplazaron en 2018 a los existentes en el pavimento de la calle Teresa Gil para la intervención urbanística 'El rapto de Proserpina'

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:11

Comenta

Escribió Tolstói en su primera página de 'Resurrección' que «hasta en la ciudad, la primavera es siempre primavera». Podía haber sido otra. El ruso, considerado ... uno de los escritores más importantes de la literatura mundial, dejó infinidad de frases célebres. «Todo lo que sé, lo sé por amor». «En medio del invierno, encuentro dentro de mí el verano invisible…». «Si todos lucharan por sus propias convicciones, no habría guerra». «Ama a los que te odian». «El único conocimiento absoluto que puede alcanzar el hombre, es que la vida no tiene sentido». «Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo». «Si quieres ser feliz, sé». «El dolor puro y completo es tan imposible como la alegría pura y completa». Estas son solo algunas. Pero la elegida fue la primera: «hasta en la ciudad, la primavera es siempre primavera».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  2. 2

    La Ciudad de la Justicia hace un guiño a la zona palaciega: 22.300 metros cuadrados y 43,7 millones
  3. 3

    Una yogurtería con vocación de franquicia reabrirá un local de la plaza de Coca
  4. 4 Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza
  5. 5 Un anciano en la avenida de Segovia, tercer atropellado en Valladolid este lunes
  6. 6 Muere el jinete Adán Esterlich tras sufrir un accidente
  7. 7

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  8. 8 Imputado un menor de Valladolid tras cometer cinco delitos en ocho días
  9. 9 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  10. 10 Mayte Martínez: «Si no hubiera tenido la Seminci, hubiera acudido al partido de baloncesto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La 'pisoteada' frase de Tolstói en Valladolid