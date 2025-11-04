La 'pisoteada' frase de Tolstói en Valladolid

Escribió Tolstói en su primera página de 'Resurrección' que «hasta en la ciudad, la primavera es siempre primavera». Podía haber sido otra. El ruso, considerado ... uno de los escritores más importantes de la literatura mundial, dejó infinidad de frases célebres. «Todo lo que sé, lo sé por amor». «En medio del invierno, encuentro dentro de mí el verano invisible…». «Si todos lucharan por sus propias convicciones, no habría guerra». «Ama a los que te odian». «El único conocimiento absoluto que puede alcanzar el hombre, es que la vida no tiene sentido». «Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo». «Si quieres ser feliz, sé». «El dolor puro y completo es tan imposible como la alegría pura y completa». Estas son solo algunas. Pero la elegida fue la primera: «hasta en la ciudad, la primavera es siempre primavera».

Los artistas Ana Nan (Valladolid, 1993) y Andrés Trillo (Valladolid, 1988) se inspiraron en esta máxima de Tolstói para su intervención 'El rapto de Proserpina'; esa que llevamos siete años pisando en la calle Teresa Gil, casi en el cruce con Regalado. ¿Te habías fijado? «La primavera, hasta en la ciudad, siempre es primavera», rezan las letras hoy resquebrajadas a la puerta del local que durante años acogió el histórico comercio El Paraíso del plástico; hoy El mercado del trigo. Junto a ellas, pequeñas teselas con distintas composiciones de elementos naturales, previamente recolectados en la ciudad. En total, una treintena de adoquines realizados a medida, que reemplazaron de forma aleatoria a los entonces existentes en el pavimento de la calle Teresa Gil. «Una reflexión sobre la relación invasora de la ciudad frente a la naturaleza», en palabras de sus autores. El título lo tomaron prestado de Bernini. ¿Bernini y Tolstoi? Ahí está el resultado.

Arriba, Ana Nan y Andrés Trillo junto a su intervención artísticas. Abajo, dos momentos de la intalación de la obra en 2018.

«Por mucho que intentemos poner piedras, la libertad siempre sale», recuerdan Ana Nan y Andrés Trillo, artífices del breve mensaje 'encajado' en esta céntrica calle de la ciudad desde el 21 de marzo de 2018. No fue un día al azar. Se celebraba (y se celebra) el Día Europeo de la Creatividad Artística. Enmarcada en el proyecto Creart Valladolid, la intervención 'El rapto de Proserpina' «invita al viandante a la reflexión sobre las realidades cada vez más contrapuestas de Naturaleza-Ciudad. Planteamos el cuestionamiento de la relación invasora de la ciudad frente a la naturaleza y la reapertura del debate urbanístico en torno a los espacios verdes». «Por mucho que cientos de miles de personas, reunidas en un corto espacio de terreno al que se han apegado, se esfuercen en llenar el suelo de piedras para que no crezca nada en él; por mucho que limpien ese terreno hasta la última brizna de hierba; por mucho que impregnen el aire con el humo del carbón y el petróleo, por mucho que corten los árboles y obliguen a marcharse a todos los animales y aves, la primavera, hasta en la ciudad, siempre es primavera». Ya lo dijo Tolstoi.

«Basándonos en el fragmento inicial de la obra literaria 'Resurrección', de Lev Tolstói, planteamos el cuestionamiento de la relación invasora de la ciudad frente a la naturaleza y la reapertura del debate urbanístico en torno a los espacios verdes. Así, tomamos la última parte del fragmento, encargada de condensar el párrafo al completo, –«La primavera, hasta en la ciudad, siempre es primavera.»–, para dar lugar a la reflexión y a la interpretación que cada viandante, dependiendo de su bagaje o imaginario social y cultural, pueda hacer sobre el debate que se plantea».