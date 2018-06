Las piscinas abrirán el viernes en Valladolid... ¡por fin con buen tiempo! Las piscinas de Juan de Austria, listas para abrir el viernes. / HENAR SASTRE La temporada de baño se prolongará hasta el 2 de septiembre VÍCTOR VELA VALLADOLID Lunes, 11 junio 2018, 07:48

El agua estará fría, eso seguro, pero la buena noticia es que, al menos, se podrá tomar el sol. La temporada de baño en las piscinas municipales se estrenará el próximo viernes, 15 junio, justo con el fin de las lluvias (todavía hoy y mañana hay previsión de tormentas), el adiós a una primavera pasada por agua y el ansiado incremento de las temperaturas.

Las máximas se situarán el viernes, según las previsiones, en torno a los 26 grados, diez más que los registrados ayer, cuando los termómetros no subieron de 15,6 grados (fue el pico, registrado a las 14:30 horas). Una situación muy diferente, pero mucho, a la del año pasado, cuando los primeros baños llegaron en plena alerta amarilla por altas temperaturas, con valores por encima de los 37 grados durante varios días seguidos, lo que disparó la afluencia a las piscinas municipales durante la segunda quincena de junio. Después, en julio y agosto, la cifra de visitantes se situó por debajo de los dos veranos anteriores (2015 y 2016). Las temperaturas influyen, pero también la recuperación del empleo, que permite a las familias buscar alternativa veraniegas fuera de la ciudad (los años con más afluencia a las piscinas fueron 2010 y 2011, en plena crisis).

La Fundación Municipal de Deportes trabaja durante estos días para tener a punto las cuatro instalaciones. Este año se han destinado 15.103,22 euros a tareas de mantenimiento, con reparación de baldosas, peldaños en las escaleras o las plaquetas de gres de los vasos. A esta inversión hay que sumar los gastos de personal (en torno a los 168.000 euros), suministros (16.000) o los contratos de peonaje, taquillas y socorrismo (211.023). En total, abrir las piscinas de verano –desde el viernes 15 de junio al domingo 2 de septiembre– supone para las arcas municipales un desembolso diario de 6.300 euros. La venta de entradas y bonos cubre el 54% de los gastos. Los precios se han congelado un año más. La entrada cuesta 3,90 euros para adultos y 2,30 para niños (con los bonos). Además, por segundo año, los fines de semana y festivos los precios para los chavales que han competido durante el curso en los juegos escolares se sitúa en 1,50 euros.

La principal novedad este año es que el Ayuntamiento informará a socorristas, vigilantes y trabajadores sobre la interpretación del reglamento de las piscinas y de las normas de convivencia que han de regir en estas instalaciones municipales para evitar que se repitan situaciones «dolorosas» como las del año pasado, cuando tres mujeres presentaron una reclamación formal por «racismo y sexismo» después de que un vigilante amenazara a dos de ellas, musulmanas, con echarlas del recinto si no se quitaban la ropa en la zona del césped. Esta situación provocó reacciones de grupos de mujeres, con concentraciones feministas frente a la Casa Consistorial. «Fue un episodio especialmente doloroso», reconoce Alberto Bustos, concejal de Deportes, quien reitera las disculpas y explica que este año «se ha hecho hincapié a todo el personal para que sea responsable en la aplicación del reglamento», donde no se prohíben las prendas de ropa en el recinto, y evitar así que se produzcan «situaciones de discriminación o acoso». Sí que habrá, como el año pasado, refuerzo de seguridad y de la Policía Municipal los días de mayor afluencia. «En cualquier caso –apunta Bustos–, las piscinas son espacios muy cómodos, en los que no se producen situaciones desagradables, pese a reunir a más de 120.000 personas a lo largo del verano».

Además, este será el último año antes de que las piscinas sean plenamente accesibles.El Ayuntamiento ha anunciado que durante el próximo invierno se instalará en todos los recintos (como ya ocurre en las piscinas cubiertas) unos aparatos elevadores para facilitar la entrada y salida del agua de las personas con discapacidad. La obra se financiará con cargo a las inversiones financieramente sostenibles y el objetivo es que la inversión se apruebe en el próximo pleno.

Si la temporada comienza este viernes en las piscinas (de 12:00 a 21:00 horas), habrá que esperar hasta el 30 de junio para que la playa de Las Moreras disponga de servicio de socorrismo, gracias al apoyo de la Asociación de Salvamento yRescate. La playa mejorará sus instalaciones con caminos de madera hacia el río, nuevo chiringuito y más actividades de ocio.