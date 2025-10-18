El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Homenaje a Rico y Sinobas (en detalle) en el parque que lleva su nombre. De izquierda a derecha, Jacinto Canales, Manuel Mora y Jesús Julio Carnero, delante de la placa. Rodrigo Jiménez

Valladolid

El pionero vallisoletano de la meteorología estrena jardín y reconocimiento en Parquesol

La ciudad dedica a Manuel Rico y Sinobas, el olvidado científico del siglo XIX, un parque junto a Carrefour y la delegación de la Aemet

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:30

Comenta

Su figura, un tanto desconocida para la mayoría de los vallisoletanos, pedía a gritos un reconocimiento en su ciudad natal. Y ha llegado, más de ... un siglo después de su fallecimiento. Valladolid ha dedicado este sábado, con una placa en su honor, un jardín de Parquesol al catedrático y pionero de la meteorología en España Manuel Rico y Sinobas (Valladolid, 1819-Madrid, 1898).

