El pionero vallisoletano de la meteorología estrena jardín y reconocimiento en Parquesol

Su figura, un tanto desconocida para la mayoría de los vallisoletanos, pedía a gritos un reconocimiento en su ciudad natal. Y ha llegado, más de ... un siglo después de su fallecimiento. Valladolid ha dedicado este sábado, con una placa en su honor, un jardín de Parquesol al catedrático y pionero de la meteorología en España Manuel Rico y Sinobas (Valladolid, 1819-Madrid, 1898).

Allí se ha descubierto una placa con su nombre para destacar a un personaje «polifacético», catedrático en Física y Medicina, que impulsó la observación del tiempo como una ciencia y que destacó, entre otras muchas facetas, precisamente en la observación de fenómenos meteorológicos inusuales.

De ahí que el observatorio climático de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que permite anotar dichos fenómenos a los testigos en un mapa interactivo del país, luzca el nombre de Sinobas. «Fue un sabio y un erudito que destacó en el siglo XIX en el campo de la meteorología y que ha dejado un legado inmenso que se conserva, en su mayoría, en la Real Academia de Ciencia en Madrid, ha destacado el delegado territorial de la agencia, Manuel Mora, antes de incidir en que el acto de hoy, presidido por el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha sido «bien merecido».

El parque en cuestión, que ahora luce el nombre de Manuel Rico y Sinobas -hasta la fecha carecía de denominación como tal-, se encuentra cerca de la sede de la propia Aemet (calle Orión), frente a las piscinas de Parquesol y junto a Carrefour. Dicho jardín, situado entre las calles Padre Llanos y Adolfo Miaja de la Muela y la avenida del Real Valladolid, cuenta en su interior con un reloj de sol, obra del físico y extrabajador de la NASA Luis Vadillo.