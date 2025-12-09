El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Algunas de las rúbricas de 'Zalis' diseminadas por las calles de La Rondilla. J. Sanz

Valladolid

Las pintadas de 'Zalis' enervan a vecinos y comerciantes de La Rondilla

Los afectados piden más contundencia y vigilancia en el barrio para frenar a los grafiteros que decoran los muros de sus casas, negocios y garajes

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 06:45

Comenta

Vaya por delante que el autor, o presunto autor, está plenamente identificado y ya fue sancionado hace tres años por estampar sus rúbricas, en las ... que se intuye el nombre de 'Zalis', aunque en ocasiones podrían interpretarse como 'Salps', por el grupo especializado en la lucha contra las pintadas creado en 2019 por la Policía Local. Pero sus garabatos continúan embadurnando decenas de paredes de la ciudad y muchos de ellos se encuentran diseminados por muros, fachadas y garajes de La Rondilla, uno de los barrios más pintarrajeados de la capital.

