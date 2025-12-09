Las pintadas de 'Zalis' enervan a vecinos y comerciantes de La Rondilla

Vaya por delante que el autor, o presunto autor, está plenamente identificado y ya fue sancionado hace tres años por estampar sus rúbricas, en las ... que se intuye el nombre de 'Zalis', aunque en ocasiones podrían interpretarse como 'Salps', por el grupo especializado en la lucha contra las pintadas creado en 2019 por la Policía Local. Pero sus garabatos continúan embadurnando decenas de paredes de la ciudad y muchos de ellos se encuentran diseminados por muros, fachadas y garajes de La Rondilla, uno de los barrios más pintarrajeados de la capital.

Sus vecinos y comerciantes, a través de un escrito que ha sido remitido al propio Ayuntamiento y a los agentes, temen que 'Zalis', después de tres años de inactividad -a raíz de su sanción-, haya vuelto a las andadas y retomado su actividad en dicho barrio.

Grafiti en la plaza de la Ribera de Castilla. J. S. Otra rúbrica en los soportales de la plaza de la Ribera de Castilla. J. S. La mano de 'Üeya', junto a la rúbrica de 'Nee', en un rincón de La Rondilla. J. S. Grafiti de 'Zalis' en la valla del instituto Ribera de Castilla. J. S. Rúbrica de 'Loat' en el barrio. J. S. 1 /

Fuentes policiales, no obstante, aclaran que no han detectado su regreso en los últimos meses y apuntan a que sus pintadas se conservan de tal manera que «pueden parecer recientes» al estar estampadas con un espray de pintura negra, a la venta en algunas tiendas especializadas de pintura de la capital, que «se importa de Alemania y que son muy duraderos para la intemperie».

Los afectados, no obstante, apuntan a que algunas de las rúbricas de 'Zalis' sí son recientes y reclaman, en cualquier caso, un incremento de la vigilancia y más contundencia para frenar a los grafiteros que, al margen de 'Zalis', continúan estampando sus rúbricas por el barrio.

Las calles de La Rondilla, en este sentido, lucen nuevos y viejos grafitis estampados por la práctica totalidad de grafiteros habituales de la capital durante los últimos años, como 'UPRS', 'Üeya', 'Neon', 'Nee' o 'Payo', entre otros. Suma y sigue.