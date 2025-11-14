Pinar de Jalón reclama más movilidad: «Si trabajas hasta tarde, no tienes cómo volver a casa»

Su historia es reciente y pocos documentos oficiales existen sobre su origen y desarrollo, más allá del crecimiento que ha experimentado en la última década. Este barrio se alza en la periferia sureste de la ciudad de Valladolid, delimitado por infraestructuras como la VA-20, la VA-30, la N-601 y la A-601. Su nombre, Pinar de Jalón, da bastantes pistas sobre su pasado. Antiguamente, fue un terreno ocupado por un bosque lleno de pinos, huertas irrigadas que rodeaban el canal del Duero y tierras agrícolas.

El gran impulso para su desarrollo llegó durante el boom inmobiliario, en los años previos a la crisis financiera de 2008. Con la expansión urbana de la ciudad, este espacio fue objeto de planificación y desarrollo urbano, y así se convertiría en un nuevo ámbito residencial de Valladolid. En 2006 se entregaron los primeros bloques de viviendas, y pasó de ser un espacio prácticamente libre de edificios y rodeado de zonas verdes, a ser una nueva opción residencial para los vecinos de la capital del Pisuerga.

Sin embargo, los problemas no tardarían en llegar. Y es que su desarrollo no fue completamente lineal. Uno de los proyectos más ambiciosos y que habría supuesto un cambio radical para el barrio fue la instalación de una ciudad deportiva para el club Real Valladolid. Un proyecto que abarcaría nueve campos de fútbol, seis de hierba artificial y tres de hierba natural. Sin embargo, este plan fue descartado en el año 2020, en plena pandemia, al considerarse un terreno «excesivamente poroso» para las necesidades del club.

Ampliar Panorámica de Valladolid de 1997 con el Polígono de San Cristóbal y Pinar de Jalón, aún sin edificar. Archivo Municipal de Valladolid

Se trata de un barrio joven, en constante crecimiento y caracterizado por su entorno natural. Un pinar residual, zonas verdes o el canal del Duero como espacio de paseo la convierten en una zona tranquila y agradable alejada de las grandes aglomeraciones y del bullicio del centro de la ciudad.

«Reclamamos algunas cosas desde hace años que, de momento, no han cambiado» Marta Muñoz Presidenta de la Asociación de Vecinos Pinar de Jalón

Ampliar Marta Muñoz, presidenta de la Asociación de Vecinos Pinar de Jalón. Rodrigo Ucero

Marta Muñoz hace vida de barrio desde muy temprano. Abrigada y dispuesta a hacer una mañana de recados, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Pinar del Jalón comienza su paseo por la plaza del Everest. El ambiente de la zona lo resume con una sonrisa de oreja a oreja. «Se vive muy bien, cada vez somos más vecinos» afirma.

Sin embargo, a pesar de tener en su memoria una amplia lista de aspectos positivos sobre Pinar de Jalón, Muñoz reconoce que las reivindicaciones vecinales no han desaparecido con el paso del tiempo. «Reclamamos algunas cosas desde hace años que, de momento, no han cambiado» lamenta. Y se refiere principalmente al transporte público, pues como ocurre en otras zonas como La Overuela o Fuente Berrocal, pasa con muy poca frecuencia. «Tenemos uno cada hora, y eso es muy poco. La mayoría de la gente trabaja o hace su vida en el centro, y así es complicado», señala.

A ello le suma la falta de servicios nocturnos, que agrava aún más la situación. «Solo tenemos un búho, y pasa a las tres de la mañana. Para una familia o unos adolescentes que quieran salir a cenar, no hay alternativa. O se vienen a las diez o esperan hasta las tres. Necesitamos una frecuencia acorde a nuestras necesidades» concluye en lo que a los buses se refiere.

Por último pero no por ello menos importante, Marta Muñoz nos muestra con detalle la plaza Everest, el punto de encuentro de muchos vecinos para disfrutar de su tiempo libre. «Necesita más sombra» explica, pues es una explanada que en verano, sin un techo donde resguardarse, hace que sea imposible estar en los días más calurosos. «Es la zona donde más se junta la gente, el punto de encuentro de los niños y las familias por la tarde» apostilla con el objetivo de que el ayuntamiento de Valladolid acondicione la zona a las necesidades de los vecinos.

«Si trabajas hasta tarde no tienes cómo volver a casa» Armand Stoica Camarero en Pinar de Jalón

Ampliar Armand Stoica, camarero en Pinar de Jalón. Rodrigo Ucero

Y como no, en un buen barrio no pueden faltar bares que den vida tanto por la mañana como por la tarde. Armand Stoica, camarero del restaurante Jalonero, lleva una década viviendo en Pinar de Jalón y más de cinco años al frente de su bar, que abrió justo antes de la pandemia.

«Empezamos el día antes del Covid-19», recuerda, y menuda mala suerte para arrancar con un negocio. «Pese a todo aquí seguimos. Es un barrio tranquilo, joven, donde se puede vivir a gusto. Si te gusta pasear o tienes animales, es ideal».

La experiencia de Armand tras la barra refleja tanto las oportunidades como los límites del barrio. «El hecho de que sea un barrio joven hace que entre semana falte esa tercera generación que viene a tomar el café o el vermut. Pero los fines de semana se trabaja bien, se nota el ambiente familiar y el buen tiempo», explica mientras la gente pide desayunos y cafés para arrancar la mañana.

Y tras muchos años viviendo aquí, este veterano vecino comparte las reivindicaciones vecinales. «La movilidad es lo que más nos afecta. Los horarios de los buses son un problema para los trabajadores. Si cierras tarde, no tienes cómo volver. Y eso, a la larga, frena el desarrollo del barrio», asegura con un gesto serio y de preocupación.

«Haría falta más frecuencia de autobuses. A veces tienes que esperar demasiado» Cristina Bedoya Vecina y trabajadora en Pinar de Jalón

Ampliar Cristina Bedoya, vecina y trabajadora en Pinar de Jalón. Rodrigo Ucero

Pero a pesar de los problemas que plantea la presidenta de la asociación, Pinar de Jalón también se ha ganado el cariño de muchos vecinos y también de quienes trabajan allí a diario. Cristina Bedoya, una mujer que frecuenta el barrio por motivos laborales, también aprovecha en su tiempo libre esta zona para pasear a su perro. «Es un barrio muy tranquilo, muy familiar, con gente joven. Está muy bien para las mascotas» asegura mientras se dirige con su can a un parque rodeado de zonas verdes.

Ella también coincide en que la conexión con la ciudad es mejorable. Lo sabe de primera mano, pues todos los días necesita usar el transporte público para ir hasta allí a trabajar. «Haría falta más frecuencia de autobuses. Ahora creo que van a intentar que pase cada media hora, y sí se notaría. A veces tienes que esperar demasiado» dice mientras continúa con paso firme su paseo mañanero.

Un futuro prometedor… si se escucha al barrio

Mientras Valladolid sigue en plena expansión, Pinar de Jalón representa una forma de vida más pausada, donde los vecinos se conocen, se saludan y se organizan para mejorar lo que les rodea.

Los parques, el pinar, las zonas de paseo y la vida asociativa dan forma a una comunidad joven y comprometida, que reclaman formar parte de ese desarrollo urbano en el que se encuentra la ciudad, porque, como resume Marta Muñoz, «aquí se vive bien, muy bien, pero también queremos vivir conectados».

La próxima semana... Diego Fernández y Rodrigo Ucero se acercan hasta el barrio de Las Villas, un reguero de casas, tapias y zonas verdes un tanto dispersas.

Reporta un error