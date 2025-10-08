El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pintada que realizó el joven y aerosoles intervenidos por la Policía Municipal. PM

Valladolid

Pillan a un joven mientras realizaba una pintada en una pared de Parquesol

La Policía Local también le requisó cinco aerosoles, unos guantes y un pasamontañas

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:50

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid sorprendieron a un joven de 19 años mientras realizaba una pintada en una pared del barrio de Parquesol. Los hechos se produjeron el pasado fin de semana, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad por la calle Remigio Cabello Toral se percató de la presencia de un hombre que estaba haciendo un grafiti en un muro.

Así, los policías locales decidieron interrumpir esa «rienda suelta» que estaba dando a su «creatividad», como ironizan desde el Cuerpo, y le interceptaron para denunciarle por incumplir la ordenanda de Protección de Medio Urbano.

La normativa recoge en su artículo 6 que «se prohíben las pintadas, escritos, inscripciones y grafismos en cualesquiera bienes, públicos o privados, protegidos por esta ordenanza, incluidas las calzadas, aceras, muros, paredes, y fachadas, árboles, vallas permanentes o provisionales, farolas y señales, instalaciones en general y vehículos municipales».

Además, el artículo 19 de la citada normativa, en el apartado B, considera como «infracción grave» el hecho de «realizar pintadas o grafismos sin la autorización municipal o declaración urbanística responsable que proceda según la normativa aplicable». Las infracciones graves son sancionadas con multas de entre 750,01 y 1.500 euros, siempre según la citada ordenanza.

Los agentes municipales también requisaron al joven cinco aerosoles, unos guantes y un pasamontañas.

