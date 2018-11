Pilar Vicente espera que los vecinos «castiguen electoralmente» a Puente por haber «engañado» con el soterramiento Vicente ha asegurado que «por responsabilidad política« no renunciarán al soterramiento, pero también ha apuntado que no quieren «engañar» EL NORTE Valladolid Martes, 13 noviembre 2018, 21:47

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar Vicente, ha asegurado este martes que espera que los vecinos de la ciudad «castiguen electoralmente» al alcalde, el socialista Óscar Puente, porque considera que ha «engañado a la cara» a los ciudadanos con el proyecto del soterramiento de las vías.

En declaraciones a los medios de comunicación, Vicente ha apuntado que las declaraciones realizadas por Puente tras el Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad celebrado este lunes, en las que parece descartar definitivamente el soterramiento por ser «materialmente inviable» supone «atar de pies y manos al futuro de la ciudad».

Por ello ha apostillado que espera que los vecinos de Valladolid «castiguen electoralmente» al regidor y al PSOE en las Elecciones municipales de 2019.

Por parte de Ciudadanos, Vicente ha asegurado que «por responsabilidad política« no renunciarán al soterramiento, pero también ha apuntado que no quieren «engañar», por lo que apuestan por alternativas «más viables técnica y económicamente», posibilidades intermedias, que según la portavoz el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, «reconoció que no se habían estudiado» durante la comisión de investigación que se ha desarrollado en el Ayuntamiento.

En todo caso, Pilar Vicente ha reflexionado que la negociación «no se tenía que haber jugado al todo o nada», como considera que hicieron Óscar Puente y Manuel Saravia.