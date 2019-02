Pilar Vicente califica de «incapaz» a Puente y asegura que solo ha pisado Parquesol «para talar árboles» La portavoz municipal de Ciudadanos Pilar Vicente observa uno de los árboles talados en el barrio de Parquesol. / ICAL La portavoz del Grupo Municipal de Cs acusa al alcalde de sectarismo y de discriminar a los barrios «que no le apoyaron en las urnas» EL NORTE Valladolid Jueves, 7 febrero 2019, 18:06

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar Vicente, arremetió hoy contra el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, al que calificó de «incapaz» y le acusó de pisar Parquesol «solo para talar árboles».

Vicente, que hoy recorrido las calles de Parquesol en las que se ha producido la tala de árboles, recordó que los vecinos del barrio habían manifestado en muchas ocasiones durante los últimos tres años y medio su malestar por el abandono de sus aceras, «quejas que siempre habían sido ignoradas por Puente».

La Portavoz de Cs criticó que la única solución aportada por el alcalde llega tarde y «ha sido eliminar cruelmente decenas de árboles de este barrio», algo que Vicente calificó de «negligencia y que se lleva por delante cualquier atisbo ecologista de este Gobierno», recoge Ical.

«Puente es incapaz de gestionar los problemas de los vallisoletanos sin generarles nuevos perjuicios», recriminó la portavoz de Ciudadanos, que incidió en que «los vecinos que más sufren su incapacidad son los que no le apoyaron en las urnas», algo que ocurre también con los de Pinar de Jalón y Villa de Prado, apuntó.

Ademas, Vicente afirmó que «los vallisoletanos necesitan un nuevo Gobierno en mayo, que acabe con el sectarismo de Puente y no discrimine a aquellos barrios que no le sean favorables. Vamos a construir un Gobierno que trabaje para todos los vallisoletanos. Se acabó la diferencia entre vecinos de primera y vecinos de segunda en función de si has votado o no al PSOE», concluyó Vicente.