El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Procesión de la Virgen de la Piedad este sábado, 22 de noviembre.

Ver 21 fotos
Procesión de la Virgen de la Piedad este sábado, 22 de noviembre. Alberto Mingueza
Valladolid

La Piedad procesiona en noviembre para celebrar cuatro siglos de la hechura de la Virgen

La devota talla de Gregorio Fernández concebida originalmente para un altar del Convento de San Francisco fuer acompañada ayer por numerosos cofrades y devotos por los alrededores de la Parroquia de San Martín

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

«Una devoción que atraviesa los siglos». Tal cual se anunciaba esta extraordinaria y así se constata cada edición de Semana Santa. Pero este sábado ... también. La Parroquia de San Martín celebró al atardecer «un desfile popular y de barrio para honrar y dar gracias a Nuestra Señora de la Piedad», como apuntaron el párroco y el presidente de la cofradía titular, pero abierto a toda la ciudad porque esta imagen mariana cuenta con una devoción especial. Un arraigo constatado ayer ante la presencia de numerosos cofrades, devotos y otros muchos ciudadanos que desafiando las bajas temperaturas se encontraron a la también conocida como La Quinta Angustia por los alrededores de su templo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Perdoné, pero no olvido»: la lección de vida de Ortega Lara en Los Dominicos
  2. 2

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  3. 3 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  4. 4

    El Ayuntamiento corrige la información de la ZBE sobre las etiquetas que inducía a confusión
  5. 5

    La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba
  6. 6 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  7. 7 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres
  8. 8 Uno de los dos mineros muertos en el accidente de Cangas es de Villablino
  9. 9

    Isa Rivero, primera vallisoletana que se proclama campeona del mundo de boxeo
  10. 10 Alertan de una oleada de estafas con la venta de pellets

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Piedad procesiona en noviembre para celebrar cuatro siglos de la hechura de la Virgen