Piden que se retransmita la reunión del lunes de la junta general de Valladolid Alta Velocidad

Son trece asociaciones las que firman el escrito dirigido al presidente de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. La Plataforma de Movilidad Sostenible, Asamblea Ciclista, Ateneo ... Republicano, la Federación de Padres de Alumnos de Valladolid, el sindicato Stecyl, Greenpeace o la Federación de asociaciones vecinales Antonio Machado, entre otras. Piden que la junta general de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, en la que se pondrá sobre la mesa su disolución, se retransmita íntegramente. «Reclamamos a los integrantes de la sociedad Valladolid Alta Velocidad que habiliten la retransmisión en directo, así como la publicación posterior de la grabación completa», concluyen en su escrito. Y añaden como apostilla y en mayúsculas, «luz y taquígrafos».

El escrito se ha registrado este jueves, a cuatro días de la celebración de la comisión de seguimiento del convenio de integración, primero, y de las juntas general y extraordinaria en las que se propondrá la disolución de la sociedad y su liquidación. Una situación que no se dará el mismo lunes porque Junta y Ayuntamiento votarán en contra y Adif y Renfe, a favor, lo que provocará que este proceso se judicialice. En la práctica, eso supone la paralización de todas las obras previstas en el convenio de integración, pero no de la estación de trenes ni de la variante de mercancías, que son responsabilidad única de Adif. También se detendrá la entrega de los suelos liberados por parte de Adif y Renfe a la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Suelos, como los del paseo de Farnesio, que deberían incluir en torno a 5.000 viviendas.

«Exigimos la retransmisión íntegra y en directo de la Junta General Extraordinaria de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, convocada para el próximo 24 de noviembre a las 17:30 en la estación de trenes de Valladolid, donde se decidirá el presente y el futuro de la ciudad en las próximas décadas», señalan en su escrito las asociaciones firmantes. «Los ciudadanos de Valladolid tenemos derecho a saber de primera mano y con total transparencia la posición y la argumentación de los votos de cada uno de los consejeros de esa sociedad, todos ellos pertenecientes a las administraciones públicas y responsables de garantizar una administración leal de los intereses públicos de la ciudad», argumentan.

Incluyen los términos «administración leal» y no es nada casual. Hay que recordar que está en preparación la interposición de una querella por administración desleal contra dos de los consejeros de la sociedad, Jesús Julio Carnero (alcalde de Valladolid) y Juan Carlos Suárez-Quiñones (consejero de Medio Ambiente de la Junta). Una querella que apela a una serie de delitos castigados con penas de cárcel.

«No aceptamos la excusa de que la sociedad Valladolid Alta Velocidad sea una sociedad mercantil para evadir la exigencia de transparencia absoluta que exige la celebración de esa Junta Extraordinaria», continúa el escrito, que casi contraargumenta así contra la posible negativa a retransmitir la reunión decisiva. Aducen que la finalidad de la sociedad «no es comercial, sino manifiestamente pública».