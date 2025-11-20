El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Uno de los integrantes de la Plataforma por la Integración, durante la reunión informativa realizada en el Centro Cívico Zona Sur esta semana. Rodrigo Jiménez

Piden que se retransmita la reunión del lunes de la junta general de Valladolid Alta Velocidad

Asociaciones, sindicatos y movimientos vecinales exigen «luz y taquígrafos» en un acto que puede suponer el inicio de la disolución de la sociedad

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:17

Son trece asociaciones las que firman el escrito dirigido al presidente de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. La Plataforma de Movilidad Sostenible, Asamblea Ciclista, Ateneo ... Republicano, la Federación de Padres de Alumnos de Valladolid, el sindicato Stecyl, Greenpeace o la Federación de asociaciones vecinales Antonio Machado, entre otras. Piden que la junta general de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, en la que se pondrá sobre la mesa su disolución, se retransmita íntegramente. «Reclamamos a los integrantes de la sociedad Valladolid Alta Velocidad que habiliten la retransmisión en directo, así como la publicación posterior de la grabación completa», concluyen en su escrito. Y añaden como apostilla y en mayúsculas, «luz y taquígrafos».

