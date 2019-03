El perito defiende ante el tribunal la calidad y honestidad del informe que le ha llevado al banquillo El perito responde a las preguntas de su abogado durante el juicio. / M. J. P- El doctor Amigo asegura que la historia clínica y el test que realizó al preso de la operación Yogur fue suficiente, mientras que la fiscal sostiene que eran necesarias más pruebas para determinar su deterioro cognitivo M. J. PASCUAL Valladolid Miércoles, 27 marzo 2019, 13:57

Por primera vez en cuarenta años de profesión, el doctor Julio Amigo Hernández se ha sentado este miércoles ante un tribunal, no como perito judicial, sino como acusado. El médico, que se enfrenta a una pena que solicita la Fiscalía de año y seis meses de prisión e inhabilitación de 10 años para ejercer como médico forense y perito, además de una multa de 4.500 euros, ha defendido en todo momento la honestidad y buena praxis profesional del informe que realizó sobre el estado mental de Rubén Sastre Chico, alias Java, uno de los detenidos en la macrooperación Yogur contra el narcotráfico que fue juzgado por la Audiencia de Valladolid en junio de 2016.

El acusado, que ha respondido a las preguntas de su abogado y no a las del ministerio fiscal, ha explicado que para realizar ese informe se basó en el historial clínico del reo, politoxicómano durante 14 años, y en un test de personalidad de 340 preguntas, ya que se le impidió realizar otro tipo de pruebas en la prisión de Villanubla. El médico ha puntualizado que, basándose en su experiencia «tras los miles de toxicómanos que he visto en mi vida», consideró que «la entrevista de dos horas con Rubén y el test eran suficientes para concluir que tenía deterioro cognitivo» por el consumo continuado durante años de alcohol y drogas, sin necesidad de realizar otras pruebas que «por otra parte, cuando se han realizado sobre este tipo de pacientes, se han revelado fallidas», ha señalado en relación a las resonancias magnéticas, «que no hubieran aportado nada».

El perito ha insistido, respecto de la acusación de la Físcalía de hacer un informe agravando el estado mental del reo para reducir la responsabilidad criminal y confundir al tribunal, en que «jamás se me habría pasado por la cabeza tratar de engañar. Soy perito y psicólogo desde hace muchos años».

Sin embargo, los dos médicos forenses que han declarado inmediatamente después por videoconferencia, llamados por la Fiscalía, han considerado que las pruebas realizadas al reo para elaborar el informe fueron insuficientes y que se habría requerido un estudio neurológico previo y otras pruebas, al tratarse de una «patología orgánica, pues cuando se habla de daños cerebrales son comprobables». Además han considerado que el test de personalidad que utilizan los psicólogos no es adecuado para «acreditar daños orgánicos».

Una opinión diametralmente distinta a los otros dos peritos, esta vez testigos de la defensa, que han manifestado que el informe del doctor Julio Amigo fue «correcto, plausible, sensato y ajustado a la realidad» e incluso, si se hubiera realizado una resonancia, «estaríamos haciendo la floritura de la pericia, porque no es ni mucho menos una prueba habitual, y creo que en esta comunidad ni se tiene la posibilidad», ha señalado la doctora, respaldando con su testimonio la petición de libre absolución de la defensa.

Pero para la fiscal jefe, Soledad Martín, que ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales manteniendo la condena inicialmente pedida para el perito, «se está hablando de deterioro cognitivo con una afectación severa a la conducta, no se trata de una cuestión semántica, sino de una valoración de grado que se ha realizado en el informe y eso no es posible decirlo sin las pruebas adecuadas».