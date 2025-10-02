El periodismo asume las nuevas narrativas y avances tecnológicos sin perder la brújula de la verdad

El Norte Valladolid Jueves, 2 de octubre 2025, 19:40 Comenta Compartir

El periodismo vive un momento de transición constante con los avances tecnológicos, la proliferación de distintos formatos y las exigencias de unos ciudadanos cada vez más ávidos de información. Sin embargo, hay una brújula que debe permanecer intacta, la verdad. Ese ha sido el punto de partida del V Encuentro Internacional de Periodismo Miguel Delibes, que se ha celebrado este jueves en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.

El encuentro, organizado por El Norte de Castilla y la Fundación Miguel Delibes, con la colaboración de Fundación 'la Caixa', ha reunido a algunas de las voces más relevantes del oficio para reflexionar sobre el presente y el futuro de la profesión. La periodista Silvia González ha presentado la jornada, inaugurada por Goyo Ezama, director general de El Norte de Castilla, y Fernando Zamácola, director gerente de la Fundación Miguel Delibes. Ambos han querido recordar la esencia del periodismo independiente que siempre defendió Delibes.

Así, Goyo Ezama ha abundado sobre la importancia de este encuentro internacional, que vio la luz en 2021 y que en esta edición ha atraído a un numeroso público profesional, pero también estudiantil. Ezama destacó la figura de Delibes, al que definió como «gran innovador del periodismo». «Su sello significó una nueva manera, mucho más avanzada, de entender el periodismo». Además, se refirió a la capacidad de El Norte «de llegar allí donde los demás se detienen gracias a un elenco de excelentes profesionales comprometidos con el periodismo de verdad».

Por su parte, Fernando Zamácola subrayó la vigencia del espíritu crítico de Miguel Delibes al recordar cómo, a comienzos de los años sesenta, el escritor plasmó en su novela 'Las Ratas' una denuncia social dura y descarnada, posible gracias a la libertad que ofrece la literatura. Delibes, ejerció un liderazgo real en el periódico, siempre en busca de la independencia, y asumió con valentía el papel incómodo de quien incomoda a los poderosos y a los que prefieren sociedades dóciles y sumisas. Ese espíritu, añadió Zamácola, «forma parte del ADN del periodismo, que necesita de medios diversos, plurales y, en ocasiones, enfrentados entre sí para que la ciudadanía pueda enterarse de lo que sucede».

Desde Argentina

Ampliar Gail Scriven, vicedirectora de La Nación de Buenos Aires Aída Barrio

Tras esa apertura, la atención se centró en la conferencia inaugural, que corrió a cargo de la vicedirectora de La Nación de Buenos Aires, Gail Scriven, bajo el título '15 claves de la innovación en La Nación'. Llegó desde Argentina para impartir una lección práctica sobre cómo un medio centenario se ha enfrentado a un contexto muy convulso y que ha sabido transformarse sin renunciar a su labor de informar con la verdad. Scriven, que fichó por La Nación en 1998, ha compartido las estrategias que han permitido a este diario abrir nuevas puertas al lector, explorar narrativas distintas y mantenerse como un referente en tiempos de incertidumbre política y social. Comenzó su intervención recordando que, si bien el pensamiento crítico y la vocación de incomodar al poder forman parte del ADN del periodismo, hoy los medios se enfrentan a un desafío adicional, llegar a audiencias cada vez más dispersas y encerradas en burbujas. «Estamos permanentemente buscando nuevas formas de llegar a la audiencia», resumió.

Esa renovación se ha sustentado en varios pilares. El primero, la «integralidad informativa», que consiste en ampliar el alcance de la cobertura más allá de la política, economía y sociedad, para explorar narrativas distintas y maneras innovadoras de contar la realidad. Otro enfoque es enfrentarse a un contexto más complejo, marcado por la aparición de líderes disruptivos que han convertido a los periodistas en su enemigo. Scriven citó palabras de Javier Milei —«no odiamos lo suficiente a los periodistas basuras (90%)»— y lo situó en la misma línea de figuras como Donald Trump o Viktor Orbán, que han llevado la polarización al extremo. «No estamos en guerra, estamos trabajando. Informar es nuestro trabajo», insistió, recordando que uno de los objetivos de La Nación durante el primer año de Milei en el poder, fue analizar en profundidad sus mensajes y el modo en que usa las redes sociales para presionar y amedrentar. El resultado fue una investigación de meses en la que, con ayuda de la inteligencia artificial, se estudiaron los horarios y los patrones lanzamiento de tweets que aplicaba el presidente argentino.

La evolución del periodismo deportivo

Ampliar El periodista deportivo, Javier Ares. Aída Barrio

La segunda cita del V Encuentro de Periodismo Miguel Delibes ha sido con el periodismo deportivo. Javier Ares, de Eurosport, e Irene Gómez, narradora de tenis en Movistar+ y pádel en Premier Pádel fueron los protagonistas de esta charla que moderó María Pedrosa, periodista de Salamancahoy, quien abrió el debate planteando la necesidad de no limitarse al análisis del presente, sino también de reflexionar sobre la evolución histórica del periodismo deportivo y de la capacidad de los profesionales para adaptarse a los nuevos cambios.

Javier Ares habló de sus comienzos y de su expierencia y explicó que no fue un camino premeditado, sino una sucesión de oportunidades: «De escribir crónicas de rugby pasé, en apenas ocho meses, a dirigir un programa deportivo de media hora diaria por las mañanas». Ese tránsito le permitió descubrir un periodismo deportivo en plena efervescencia: «El periodismo para mí es un gozo».

Plor su parte, Irene Gómez subrayó la importancia del esfuerzo y la constancia para abrirse camino en la profesión: «Los que estáis estudiando la carrera os puedo decir que vais a trabajar muchísimo». En este sentido, remarcó que la verdadera vocación se reconoce en cuanto uno pisa por primera vez una redacción y se enfrenta al ritmo de trabajo del día a día. Gómez recalcó que el periodismo deportivo exige destacar con sacrificio y dedicación, así como mantener una actitud abierta al cambio. En sus palabras, «es necesario reinventarse continuamente; un periodista se tiene que reinventar todo el rato». También apreció que «el periodista deportivo tiene que saber de todos los deportes, hay que destacar a base de trabajo».

«La información de calidad siempre marca la vida»

Ampliar Fernando Belzunce, director editorial del Vocento y autor de 'Periodistas en tiempo de oscuridad'. Aída Barrio

Más de 120 periodistas a nivel mundial detallan sus experiencias en un libro que pretende elevar la profesión, retratarla y reivindicarla. El director editorial del Vocento, Fernando Belzunce, pone el foco en la importancia de la profesión «más interesante» que hay en la actualidad, en su libro 'Periodistas en tiempos de oscuridad'. Sobre cómo se gestó esta publicación, cómo se fue dando forma, sus retos y algunos de sus testimonios más relevantes, profundizó el autor durante una entrevista con el director de El Norte de Castilla, Ángel Ortiz, enmarcada dentro del V Encuentro Internacional de Periodismo. La tercera de las propuestas de la mañana.

En un total de diez capítulos se narra un relato que se recomienda al lector seguir de una forma lineal, «porque todo tiene un sentido», con un principio, nudo y desenlace. Relatos que ponen en valor a las diferentes corrientes del periodismo, desde el reportero de guerra, hasta el que planta cara a los grandes líderes políticos y aquel que se desarrolla en el ámbito local, el más cercano al ciudadano. Lo duro que es ser mujer y periodista en el Afganistán de los talibanes, lo difícil que fue llegar hasta esa profesión e incluso la huida para salvar la vida. La labor del periodismo frente a los grandes líderes y las consecuencias que están afectando a la profesión con claros intentos de desprestigio ocupan otra parte de las experiencias. Todo sin olvidar el periodismo de provincias donde «la información de calidad siempre marca la vida».

Cuando la prioridad era sobrevivir

Ampliar José Gabriel Mújica y David Taberna, exdirector y director de El Diario Vasco. Aída Barrio

Hubo un momento en el V Encuentro de Periodismo Miguel Delibes en el que el ambiente cambió. La conversación se volvió más seria. Fue durante el mano a mano titulado 'Informar en tiempos de terror', que estuvo protagonizado por José Gabriel Mújica y David Taberna, exdirector y director, respectivamente, de El Diario Vasco, que ofrecieron valiosas lecciones sobre la responsabilidad de este oficio a la hora de informar en «los peores años del plomo», tal y como anticipaba la periodista y conductora del Encuentro de Periodismo, Silvia González.

José Gabriel Mújica, que dirigió El Diario Vasco durante décadas, recordó los años en los que cada titular, cada crónica y cada decisión informativa iban acompañados de amenazas, presiones y del temor real de que la violencia podía tocar la puerta del periódico, algo que él mismo llegó a experimentar en primera persona. Él, que estuvo amenazado por la banda terrorista, explicó cómo los periodistas muchas veces «se la jugaban», para lograr que este diario saliera cada día de las rotativas. Frente a él, David Taberna aportó la perspectiva de quien dirige el diario en la actualidad y explicó que su principal misión es la de impedir que aquella memoria se apague.

José Gabriel Mújica relató que arrancó su andadura como director de esta cabecera vasca en 1995, año en el que ETA mató a Gregorio Ordoñez, intentó asesinar a Aznar y también al entonces Rey Juan Carlos I. Ese mismo día salió con dos escoltas del periódico. «La prioridad era hacer el periódico todos los días, pero la auténtica prioridad era sobrevivir y resistir, a la vez que cohesionar una sociedad rota, partida, dividida debido a la violencia. Una sociedad atemorizada, a la que el periódico tenía que dar voz. Eso nos colocó en el centro de la diana de ETA hasta que abandonó la violencia en 2015», relata este veterano de la información.

No más de dos minutos

Ampliar La jefa de diseño de narrativas visuales de El Español, Lina Smith, durante su ponencia. J. C. Castillo

El lector busca contenidos que llamen su atención y que les ocupen poco tiempo, no más de dos minutos. Los modelos de consumo de información han cambiado y es imprescindible la búsqueda de nuevas narrativas. Así lo defendió la jefa de diseño de narrativas visuales de El Español, Lina Smith, en su ponencia sobre 'Las nuevas narrativas digitales', enmarcada dentro del V Encuentro Internacional de Periodismo Miguel Delibes.

«El impacto visual no es una opción, es una obligación en los medios de comunicación», aseguró Smith. En este sentido aportó que, en la actualidad, un 71% del público se informa habitualmente a través de vídeos informativos, mientras que el 69% no accede directamente a un medio de comunicación, sino que llega a él a través de buscadores, redes sociales o alertas.

Una situación que, según defendió, hace necesaria la búsqueda de nuevas narrativas digitales. «Antes, con el papel, se trabajaba para el día siguiente. Luego, llegó lo digital y se trabajaba para dentro de unas horas, ahora se necesita inmediatez», incidió. Al respecto, añadió que para esas nuevas narrativas es necesario ayudarse del diseño, 3D, vídeo, edición gráfica, html, e inteligencia artificial. Todos ello «transmitiendo identidad de marca» y con un nivel amplío de «profundidad». Rigor en la información, rigor en lo visual y rigor en la imagen editorial, son las máximas, según la jefa de diseño de narrativas visuales de El Español.

'Opino de que'

Ampliar Rosa Palo y Luz Sánchez-Mellado. J. C. Castillo

«… Opino de que, opino de que… Primero comento, y luego, como es lógico, ya me informo del tema en cuestión». Esta canción y esta letra del grupo Ojete de calor, fue el punto de partida de una charla en la que han participado las columnistas Luz Sánchez-Mellado, de El País y Rosa Palo, del grupo Vocento. Dos mujeres, dos micros y un auditorio lleno de futuros periodistas, que debatieron de forma distendida y con muchos chascarrillos, sobre el arte periodístico del columnismo «en un momento en el que todo el mundo tiene una opinión y un altavoz para decirla».

A ese público joven y estudiantil fue a quienes las periodistas dirigieron el primer mensaje: «Cuando acaba la facultad empieza todo», les dijo Luz. «En este oficio nunca se deja de aprender ni de estudiar». Ambas se preguntaron si el denominado «texto plano», un tema recurrente durante las diferentes intervenciones del Encuentro de Periodismo, era lo que precisamente ellas escribían. Las dos llegaron a la conclusión de que «quizá lo nuestro también sea texto plano, pero con la obligación de pellizcar al lector, de moverle».

Para cerrar la charla, Luz señaló que «las mejores columnas son las que te salen solas, como un puñetazo. Son las más fáciles de escribir, pero también las que peor envejecen». Mientras que Rosa remató reflexionando sobre cómo las columnas son un reflejo de su vida. «Al releer las mías, veo cómo ha ido creciendo mi hijo, cómo ha cambiado mi estilo. Evolucionamos delante de los ojos de los lectores», concluyó.