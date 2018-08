Peñafiel expresa su indignación por el retraso de la Autovía del Duero Asamblea informatia plataforma 'A11 PASOS' / Agapito Ojosnegros Lázaro La plataforma ciudadana `A11 Pasos´ reclama la construcción inmediata de la infraestructura AGAPITO OJOSNEGROS Peñafiel Sábado, 4 agosto 2018, 10:21

No se recuerda una concentración tan concurrida desde hace años en Peñafiel. Al final pudo más la indignación y el hartazgo de los asistentes que la buena voluntad de los tres agentes de la autoridad de servicio, incluso de los propios convocantes –que instaban a acceder al punto de la asamblea sin interrumpir la circulación-, y de forma espontánea fueron muchos los que, cansados de esperar una autovía A-11 que no llega, comenzaron a pasar sin cesar por el paso de peatones por el que se accedía al lugar de la convocatoria, paralizándose el tráfico en la travesía de la nacional 122 a su paso por Peñafiel, en la avenida de Escalona.

El hastío y enfado acumulado por la falta de auténtico compromiso para la construcción de la citada infraestructura -tras 20 años y varios gobiernos mediante- era patente, hasta el punto de que la intermediación de los agentes, y de los convocantes a la asamblea informativa para dar a conocer su nueva plataforma ciudadana: `A11 Pasos´, no consiguió que muchos de los que acudieron a ella cesasen en su empeño. Fue como un desahogo. Esto no impidió que todo discurriese sin más novedades que la de certificar una de las denuncias de la plataforma: el intenso tráfico que soporta la nacional 122, y por extensión, la travesía de Peñafiel, con el consiguiente riesgo y peligrosidad que esto supone tanto a lo largo de la carretera como de la travesía. Los agentes se encargaron de garantizar la seguridad en la travesía.

Casi una hora después de empezar la asamblea –transcurrida con total normalidad-, y leídos los manifiestos de la plataforma convocante, `A11 Pasos´, y de la otra plataforma ciudadana que les apoyó, `Soria Ya´, exponiendo ambas los motivos para la construcción inmediata de la Autovía del Duero, se despejó el paso de peatones y se restableció la circulación. Los concentrados aplaudieron y agradecieron la paciencia de los conductores, siendo correspondidos por muchos de estos, especialmente por los camioneros que hicieron sonar el claxon de sus vehículos en señal de solidaridad.

`A11 Pasos´, recién nacida en Peñafiel, convocó ayer a los vecinos de la comarca a una asamblea informativa para darse a conocer y explicarles quién puede sumarse a ellos, cuáles son sus fines, cuáles han sido ya las acciones realizadas, y, cuáles son las que llevarán a cabo regularmente.

Además de Peñafiel y de su comarca, incluidos alcaldes como los de los ayuntamientos de Valbuena de Duero, Rábano o Curiel de Duero, y concejales de la oposición del Consistorio peñafielense, hasta la localidad del Duratón se acercaron vecinos del municipio burgalés de Aranda de Duero y también desde Soria, concretamente un buen grupo de integrantes de la citada `Soria Ya´, agrupación que lleva dos décadas luchando contra lo que consideran el olvido institucional de su provincia en distintos ámbitos, entre otros el de las infraestructuras, así lo manifestó este viernes uno de sus representantes, de ahí su apoyo a la plataforma peñafielense que reclama la construcción del eje del Duero, la A-11.

Desde `A-11 Pasos´ se describieron como «apolíticos», estando abiertos a todo el mundo y a «recibir todas ideas y propuestas que puedan ayudar», y completamente dispuestos «a colaborar con otras asociaciones, instituciones y organismos oficiales para conseguir unos intereses comunes para la región y comarcas afectadas», señalando en el manifiesto leído que «las deficientes comunicaciones por la carretera N-122 por el corredor del Duero son un problema que afecta tanto a los habitantes de las zonas por las que transcurre, como a los usuarios que necesitan viajar a través de estas zonas». «Ante la falta de actuaciones por parte de los poderes públicos, creemos que ha llegado el momento de exigir, entre todos, la construcción de la Autovía del Duero. Y para eso estamos hoy aquí», explicaron.

«Tras más de 20 años de promesas incumplidas por parte de los distintos gobiernos, sobre la ejecución de la A-11 Autovía del Duero, hemos decidido ya poner voz y decir que la Autovía del Duero no sólo es una necesidad comarcal y regional, sino que se trata de una necesidad nacional e internacional (Portugal-Zaragoza) que requiere de una solución inmediata», continuaron explicando ante los numerosos participantes. Asimismo, aseveraron que «ya no nos valen las palabras, queremos compromisos firmados, fechas concretas, plazos de ejecución y hechos». Entre esos hechos reclaman de forma prioritaria la ejecución de la variante de Peñafiel, e «instar a que se recapacite para llevar a cabo la ejecución de la A-11 por el trazado más lógico y viable; en el tramo de Peñafiel-Valladolid», que no es otro que «el corredor ya abierto por la N-122, porque supone un menor coste económico, menor número de kilómetros y menores costes ambientales», así como un trayecto más seguro y de menor siniestralidad. Igualmente consideran prioritario «completar este eje vertebrador desde Valladolid hasta Soria, haciendo los tramos pendientes de completar».

Según expusieron, algunas de las causas que originan la necesidad de llevar a cabo «la ejecución inmediata» de la variante de Peñafiel, y de toda la autovía son: el elevado tráfico, incidiendo en el de camiones; «la penosa situación de la calzada» de la travesía de Peñafiel; el obstáculo que suponen para el desarrollo económico las dificultades en las comunicaciones, lo que también hace que muchas personas que trabajan en la comarca no se asienten en ella…; en definitiva: «Con unas infraestructuras como las actuales, es imposible que la comarca de Peñafiel crezca».

Entre otras cuestiones que expusieron estuvieron las acciones a llevar a cabo hasta que sus demandas sean escuchadas. Su intención es hacer convocatorias todos los días 11 de cada mes en el mismo lugar «para que nuestra protesta sea visible al paso de la travesía por Peñafiel». También se colocarán pancartas a lo largo de la N-122 «como nuestros compañero sorianos, así como en el pueblo reivindicando la necesidad ineludible de la realización de la Autovía del Duero».

El 15 de Agosto, durante las fiestas patronales de Peñafiel, y más concretamente durante la celebración del pasacalles el Chúndara, animan a «todo el pueblo, así como aquellos que nos visiten, se vistan ese día con camisetas del color azul de la señalización de las autovías», y de esa forma, también desde el aspecto lúdico, continuar visibilizando sus objetivos, que como se comprobó este viernes, también es el de muchos convecinos que les apoyan.