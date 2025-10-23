El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Virginia Salvador, Lea David, CrisPunkRocker y Guioko, arstistas que exponen en la peluquería Carlos Lasalle. Iván Tomé

La peluquería de Valladolid que estrena sala de exposiciones junto a flequillos y tupés

El salón de Carlos Lasalle, en la calle Torrecilla, ha reservado parte de su local para mostrar el trabajo de diversos artistas, con una muestra hasta noviembre sobre la muerte y el mito de la Catrina

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:46

Junto a los secadores y las tijeras, al lado de planchas y cajas de tinte, en la misma pared de la que solo colgaban espejos ... hasta hace unos días, pueden verse ahora diversas obras de arte. Porque aquí, en esta peluquería de la calle Torrecilla, no solo se entra para el corte de pelo y el cambio de 'look'. Ahora también ofrece la posibilidad de disfrutar de exposiciones como la inaugurada este domingo y que, hasta el 21 de noviembre, ofrece tres reflexiones artísticas en torno a la muerte.

