La peluquería de Valladolid que estrena sala de exposiciones junto a flequillos y tupés

Junto a los secadores y las tijeras, al lado de planchas y cajas de tinte, en la misma pared de la que solo colgaban espejos ... hasta hace unos días, pueden verse ahora diversas obras de arte. Porque aquí, en esta peluquería de la calle Torrecilla, no solo se entra para el corte de pelo y el cambio de 'look'. Ahora también ofrece la posibilidad de disfrutar de exposiciones como la inaugurada este domingo y que, hasta el 21 de noviembre, ofrece tres reflexiones artísticas en torno a la muerte.

«Hace año y medio me cambié de local. Antes estaba en el otro lado de la calle y cuando este quedó libre, que es algo más grande, me mudé», explica Carlos Lasalle, peluquero con 35 años de experiencia en el sector y promotor de esta iniciativa junto a su pareja, la artista Lea David.

«El nuevo local disponía de un amplio espacio vacío, que teníamos sin uso. Y decidimos habilitarlo (paredes blancas, iluminación especial) como sala de exposiciones. Sirve para acercar el arte a nuevas miradas y para ofrecer otros atractivos a los clientes». «En vez de mirar el móvil o las revistas mientras se espera turno, se puede disfrutar de una exposición». O echar un ojo a alguno de los libros de su punto de préstamo gratuito. «La idea es fantástica», dice CrisPunkRocker, quien, además de peluquera, es una de las tres artistas que participan en la exposición. Lo hace con unos trabajos en cristal donde –con un «neopuntillismo expresionista»– ha dibujado figuras de calaveras y animales nocturnos, como el búho. «Son emblemas vinculados con la muerte, pero que represento con mucho color, porque la vida a veces es demasiado triste como para mirarla siempre en blanco y negro», explica.

Ampliar Las artistas, junto a varias de las piezas de la exposición. Iván Tomé

Guioko contribuye en la muestra con unas máscaras de animales que «no son partes de un disfraz (no es algo que oculta), sino que representan el animal que todos llevamos dentro». Y que, además, se suele desatar durante la noche, «que es cuando se desatan los miedos y se sale a cazar».

La exposición se completa con el trabajo de Virginia Salvador, investigadora artística que ha trabajado la evolución histórica y simbólica de la Catrina, desde su primera representación por José Guadalupe Posada hasta la reintepretación de Diego Rivera, siguiendo por la extensión de esta figura («visión irónica sobre la muerte») en la cultura popular mexicana e internacional. La muestra puede visitarse en horario comercial de la peluquería Carlos Lasalle y, además, jueves y viernes, de 19:30 a 20:30 y los sábados, de 18:00 a 20:00 horas.