Pedos gigantes y 150 variedades de setas para enriquecer la exposición micológica «más difícil» en años

«Nunca antes nos hemos visto en una situación así, en la que nos haya costado tanto montar una exposición», reconoce Aurelio García, presidente de ... la Asociación Vallisoletana de Micología, agrupación que este lunes por la tarde ha inaugurado sus jornadas anuales (alcanzan su edición número 33), con la muestra de setas y hongos como principal reclamo. Este año, dicen, ha sido especialmente complicado por la escasez de ejemplares en los montes y pinares.

«No es que haya sido una temporada mala de setas, no. Es que ha sido un año malísimo», asegura García, sin miedo alguno al superlativo. Por eso, presumen de haber conseguido, finalmente, «una exposición impensable para el momento que tenemos». En total, han conseguido recopilar y exhibir más de 150 variedades. «En los años buenos, hemos llegado a disponer de más de 400. Las 150 de este año, para la situación en la que estamos, no está nada mal».

Para eso, los socios de la asociación micológica han tenido que rastrear a fondo el territorio de la comunidad. Y han encontrado en Soria un pequeño oasis en el que han obtenido más de cien variedades (la gran mayoría, no comestibles, eso sí). «También hemos traído algo del norte de Palencia y de León. Y sí que se ha mantenido algo la actividad de hongos en las riberas de los ríos, en terrenos con sauces y abedul, donde se conserva siempre una humedad beneficiosa».

Ampliar El pedo de lobo gigante (seco) que puede verse en la exposición. Rodrigo Jiménez

Así las cosas, finalmente se podido montar una exposición «muy decente y atractiva», que se enriquece con las habituales explicaciones de los socios, que ofrecen recorridos guiados para los visitantes que se quieran acercar por el centro cívico Zona Sur (en la plaza Juan de Austria). Este lunes permanece abierta de 18:00 a 21:00 horas. El martes, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Pero, además, hay otros atractivos, con varios ejemplares (secos y muy extraños) que se exhiben dentro de vitrinas.

Hay, por ejemplo, un ejemplar enorme de pedo de lobo. Un «pedo gigante», lo llaman. Su nombre científico: Langermannia gigantea. El ejemplar que se expone pesaba veinte kilos y García consiguió secarlo «en un balde grande, con periódicos hechos cachitos, y con unos bolis bic para extraer el agua que suelta. Esta variedad pasa de ser una cosa compacta a una crema gelatinosa y, finalmente, a convertirse en polvo esporal», apuntan. También de forma especial puede verse un ejemplo de Battarrea Phalloides, variedad con tallo muy largo y con las esporas no debajo de la cabeza, sino encima.

Un año malo

«Hemos conseguido salvar de forma muy digna la exposición en un año tan malo», apuntan desde la asociación. «Solo recordamos un año más complicado, que fue 2017. En esa edición venía un conferenciante desde Asturias, Alberto Román, y le pedimos que nos trajera algunos ejemplares desde el Principado para ampliar la muestra». Desde la agrupación son conscientes de que su bagaje ha sido clave para saber en qué puntos de la comunidad buscar ejemplares para alimentar la muestra. «Conocemos zonas donde no hay mucho boleto, pero sí muchas variedades no comestibles que son importantes para la exposición». Un ejemplo de esos rincones es el entorno de Playa Pita, en el embalse de la Cuerda del Pozo, en Soria. «En verano se pone hasta arriba de gente, para bañarse en la playa de interior. Pero luego, en otoño, es una zona estupenda respecto a la variedad».

¿Y por aquí? ¿Qué pasa por tierras y pinares vallisoletanos? El panorama es desolador. La temporada de níscalos se ha malogrado casi por completo. «Las lluvias que han caído en estos últimos días -se anuncian más para finales de esta semana- tiene muy ilusionados a varios socios. Están convencidos de que algo remontará la situación. Puede ser. Pero es difícil. Hay que recordar que las setas son cíclicas. Si no llueve a finales de septiembre y principios de octubre, la temporada será mala. Y este año las lluvias han sido muy escasas y tardías». En cualquier caso, sí que hay mejores perspectivas en el montaje de las próximas exposiciones de Tudela de Duero, Boecillo, Traspinedo o Mojados, que ya están preparando desde la Asociación Vallisoletana de Micología.

Esta exposición clasificada de setas se completa en el centro cívico Zona Sur con una muestra fotográfica y con la conferencia 'Aportaciones importantes de la Asociación Vallisoletana de Micología al Mundo de la Ciencia», impartida por Aurelio García y Rubén Martín, presidente y vicepresidente de la asociación. Este martes tendrá lugar el concurso micológico, con premios para el ejemplar de mayor tamaño, al más raro y al más vistoso.