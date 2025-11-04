El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Varias personas contemplan varios de los ejemplares incluidos en la exposición.

Ver 14 fotos
Varias personas contemplan varios de los ejemplares incluidos en la exposición. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Pedos gigantes y 150 variedades de setas para enriquecer la exposición micológica «más difícil» en años

La asociación vallisoletana celebra en el centro cívico Zona Sur su jornadas anuales, en una temporada complicada por la falta de lluvias

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:01

Comenta

«Nunca antes nos hemos visto en una situación así, en la que nos haya costado tanto montar una exposición», reconoce Aurelio García, presidente de ... la Asociación Vallisoletana de Micología, agrupación que este lunes por la tarde ha inaugurado sus jornadas anuales (alcanzan su edición número 33), con la muestra de setas y hongos como principal reclamo. Este año, dicen, ha sido especialmente complicado por la escasez de ejemplares en los montes y pinares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  2. 2

    La Ciudad de la Justicia hace un guiño a la zona palaciega: 22.300 metros cuadrados y 43,7 millones
  3. 3

    Una yogurtería con vocación de franquicia reabrirá un local de la plaza de Coca
  4. 4 Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza
  5. 5 Un anciano en la avenida de Segovia, tercer atropellado en Valladolid este lunes
  6. 6 Muere el jinete Adán Esterlich tras sufrir un accidente
  7. 7

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  8. 8 Imputado un menor de Valladolid tras cometer cinco delitos en ocho días
  9. 9 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  10. 10 Mayte Martínez: «Si no hubiera tenido la Seminci, hubiera acudido al partido de baloncesto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Pedos gigantes y 150 variedades de setas para enriquecer la exposición micológica «más difícil» en años