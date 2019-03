La pasión por la bicicleta como medio de vida

Rubén de la Torre, en su tienda-taller de bicis. / L. N. Rubén de la Torre Martínez, DLT Bikes JESÚS NIETO Valladolid Domingo, 24 marzo 2019, 10:23

Actualmente, cambiar de empresa, de sector o de actividad es indicativo de ser una persona de mente abierta, flexible, inquieta y adaptable. Por otro lado, trabajar toda la vida en la misma empresa es indicador de compromiso, esfuerzo, estabilidad y, sobre todo, lealtad. Todos estos valores juntos son los que definen la personalidad de Rubén de la Torre.

Él es un vallisoletano cuyo informe de vida laboral se resume en una sola línea y en una sola empresa, en la que acumula más de 22 años de experiencia, y que ahora acaba de añadir una nueva línea en ese informe con la apertura de DLT Bikes, un taller y tienda bicicletas, componentes y accesorios. Con tan sólo 18 años, Rubén empezó a trabajar en Gráficas Douro, la imprenta que regentaba su tío Jesús y quien le enseñó todo lo que él sabía. «Primero aprendí el oficio de cajista y luego el de maquinista. El resto de compañeros se fueron jubilando y al final quedamos sólo mi tío y yo. Hemos estado juntos toda la vida y me sigue apoyando en todo lo que hago. Siempre ha sido muy generoso conmigo», cuenta Rubén, que hace unos años, tras la jubilación de su tío, se hizo cargo de la imprenta pasando a ser administrador único de la sociedad.

La crisis económica y la proliferación de los soportes digitales, ha incidido de forma negativa en el sector de las artes gráficas. Rubén veía como el negocio de toda una vida perdía facturación de forma paulatina. «Cada vez se imprime menos y es más difícil sacar un sueldo. Por eso, me planteé abrir un negocio con futuro, en algo que realmente me apasionara», explica. Y lo que más le apasiona a Rubén es la bicicleta. Toda su vida la ha pasado sobre dos ruedas y lleva años soñando con la posibilidad de transformar su mejor pasatiempo en un proyecto empresarial. «Pertenezco al club Amigos MTB Valladolid y todos los domingos recorremos la provincia en bici de montaña. Es algo que me hace disfrutar y desconectar de cualquier problema. Siempre he querido montar una tienda, pero con la imprenta funcionando, no me atrevía a dar el paso, hasta que, con la situación actual del sector, he visto que era el momento de arriesgarme y toda mi familia me ha apoyado», cuenta.

La decisión la tomó el pasado mes de noviembre y pronto se puso a buscar local. Quería estar cerca de la imprenta para compaginar ambos trabajos. «En cuanto vi este espacio en la Plaza de San Nicolás, enseguida me ilusioné. Está en una calle de mucho tránsito y apenas necesitaba reforma. Su disposición me permitía tener una tienda amplia, el taller y un almacén. Era el sitio perfecto para emprender», dice.

Acudió a Ventanilla Única de la Cámara de Comercio y los asesores senior de SECOT le ayudaron a elaborar el plan de empresa que necesitaba para poder solicitar un préstamo. «Trabajo de forma habitual con la oficina del BBVA de la calle Imperial y allí di de alta la cuenta, el datáfono y un servicio de financiación para facilitar las compras a mis clientes. Como usuario me parecía interesante ofrecer esta posibilidad de aplazamiento en el pago», cuenta Rubén, quien está estudiando las subvenciones a las que puede tener acceso.

Con la idea de prestar un excelente servicio de reparación a sus clientes, el mes de noviembre lo aprovechó para hacer un curso de mecánica profesional en Madrid y también para visitar distintos proveedores. «Esto ha sido lo más complicado de la puesta en marcha del negocio. Éste es un sector muy cerrado, y como todavía no estaba en activo, los proveedores apenas me daban información, así que el plan de empresa lo hice en base a los conocimientos que tenía como cliente. Al ser una empresa de nueva creación, me costó mucho llegar a algunas marcas», cuenta.

Este emprendedor ha conseguido la exclusividad de la marca GT en Valladolid. Es una marca americana muy bien valorada entre los aficionados al MTB, por su estabilidad, diseño y sus múltiples opciones en equipamiento. «La relación calidad-precio es excelente. El distribuidor a nivel nacional es Macario Llorente S.A. y me ha puesto las cosas muy fáciles desde el principio», explica este experto en bicicletas, que está negociando con otras marcas para poder ofrecer más tipos de bicicletas en su catálogo.

DLT Bikes Emprendedor. Rubén de la Torre Martínez (41). Encargado de imprenta. Fecha de inicio de la actividad. 1 de marzo de 2019. Contacto. Plaza San Nicolás, 3 47 003 Valladolid Telf: 983 85 81 71 y 692 168 619.

El pasado 1 de marzo celebró, con amigos y familiares, la inauguración oficial de su tienda DLT Bikes. Estos primeros días, Rubén los está viviendo con máxima ilusión, pero muy consciente del riesgo y el esfuerzo que requiere vivir de un hobby. «Compaginar mi trabajo en la tienda con la imprenta me exige mucha dedicación y esfuerzo, pero como es algo que me gusta, lo llevo bien», asegura.

Tiene dos líneas de negocio bien diferenciadas. Por un lado, vende bicicletas de todo tipo, también complementos, repuestos y accesorios para el ciclista, como cascos, zapatillas y ropa. Le gusta asesorar a sus clientes sobre la bicicleta que más se ajusta a cada necesidad y presupuesto. Por otra parte, está el taller, que Rubén quiere potenciar y convertir en el punto fuerte de su negocio y como medio de fidelización. Le gusta ser honesto con los precios y los plazos.

«El día de la apertura ya me trajeron varias bicicletas a reparar. Conozco mucha gente en este mundo y todos me han animado mucho. Mi club Amigos MTB Valladolid y el Bike Racing, en el que estuve hace tiempo, me están ayudando a conocer mi negocio a través de redes sociales y de grupos de whatsapp y eso es de agradecer», afirma. «Es inevitable sentir miedo al iniciar un proyecto. Es un sector complicado, pero es la ilusión de mi vida y eso puede vencer cualquier miedo. Me llena que los clientes me pidan consejo y yo les pueda ayudar desde mi experiencia.