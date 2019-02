Una pareja de Valladolid lucha por inscribir en Ucrania a su hijo nacido con un vientre de alquiler

El Gobierno cifra en mil los bebés inscritos en seis años por gestación subrogada en el extranjero

El vacío legal y la falta de una legislación uniforme provoca que aunque la legislación española establece la nulidad de los contratos de vientres de alquiler, en la práctica no sanciona la práctica, por lo que familias españolas pueden viajar al extranjero y recurrir a este proceso en aquellos países en los que está permitida la maternidad subrogada. El presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, incide en que la gestación subrogada no está prohibida en España: «Ése es el gran problema. Aquí está declarada la nulidad del contrato, pero no está prohibida la actividad, que permite contratos sorprendentes y repugnantes». En el libro 'Vientres de alquiler', la abogada Nuria González explica que la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida declara nulo de pleno derecho el contrato de gestación por sustitución y aclara que la filiación viene determinada por el parto. También en 2010 el Tribunal Supremo declaró nulos esos contratos. Sin embargo, en esa misma ley se mantiene «a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico».

¿Y cómo se permite que ciudadanos españoles recurran a los vientres de alquiler en el extranjero? Gracias a una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que considera que lo mejor para el menor es la filiación a favor de los padres comitentes, los padres inscriben a los niños en los registros consulares. Según el Gobierno, España ha tramitado entre 2010 y 2016 un total de 979 inscripciones por gestación subrogada en los registros consulares del extranjero, si bien la asociación Son Nuestros Hijos eleva esta cifra a mil cada año.

Existen varias agencias españolas que actúan de intermediarias, previo pago, para que ciudadanos nacionales recurran al extranjero para tener un hijo por gestación subrogada. Canadá, EE UU, Reino Unido, India, México, Tailandia, Ucrania, Rusia o Sudáfrica son algunos de los países a los que los españoles han acudido con este fin.

«Esta práctica reduce a las mujeres a vasijas, a hornos, a instrumentos de producción. Las mujeres no hemos venido al mundo para esto», se queja la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo. Por el contrario, el presidente de Son Nuestros Hijos, Marcos Jornet, considera que todas las críticas hacia la gestación subrogada se acabarían si se regulara en España con garantías, «cuando sean las mujeres españolas con suficiencia de medios y absoluta libertad las que decidan gestar para otros».

Ciudadanos es el único partido del Parlamento que se ha mostrado a favor de regular por ley la maternidad subrogada. El modelo que propone es altruista: una mujer se presta a gestar un hijo de terceros de manera voluntaria, sin recibir remuneración, pero sí «compensación» para los gastos del embarazo, y bajo la supervisión de un sistema oficial.