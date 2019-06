Un paraíso dulce y salado para los celiacos

Macarena se prepara para la foto que encabeza este reportaje. Se atusa el pelo, se coloca el delantal y se sacude la harina de las manos. Harina sin gluten, eso sí, porque estamos en una panadería-obrador que ha decidido desterrar esta proteína de su lista de ingredientes. Y mientras se hace la foto, revisa el mostrador. «Ya se han acabado los abisinios», dice. «Hacen falta palmeras y napolitanas», repasa. Y en cuanto termina de posar, se vuelve a colocar el mandil para meter las manos de nuevo en la masa apta para celiacos.

Macarena Sánchez-Colomer acaba de estrenar negocio en Valladolid. Llevaba años soñándolo y el resultado es tal cual se lo había imaginado. Con una coqueta puerta rosa, en una céntrica calle, una decoración muy parisina y una amplia y agradecida clientela que está satisfecha, por fin, de poder disfrutar sin miedo a la hora de comer todo tipo de delicias dulces y saladas.

Nacida en Madrid, criada en Barcelona y acogida en Palencia, finalmente ha hecho de Valladolid su ciudad. Quiso seguir los pasos de su padre, abogado, y por ello, su primera opción fue estudiar Derecho. Más tarde hizo un máster para especializarse en recursos humanos. Trabajó para distintas empresas hasta que decidió priorizar su vida familiar a la profesional. «Siempre he padecido problemas digestivos. Me diagnosticaron celiaquía y soy alérgica al marisco y a algunas frutas. También mis hijos sufren dermatitis severas, intolerancias, celiaquía y alergias alimentarias. Todo esto me llevó a estudiar el grado superior de dietética en el IES Gregorio Fernández», explica. Gran amante de la cocina y decidida a que tanto ella como sus hijos, a pesar de las alergias y las intolerancias, pudieran disfrutar de los placeres de la buena comida, decidió participar en cursos de repostería sin gluten en la escuela El Espíritu del Bosque, en Madrid.

L'atelier Emprendedora. Macarena Sánchez-Colomer Manzanares (52). Licenciada en Derecho. Fecha de inicio de la actividad. 30 de abril de 2019. Contacto. Calle San Blas, 14 47003 Valladolid. Telf: 983 176 473.

La repostería le encantaba y además se le daba bien. Sus amigos le hacían cada vez más encargos, así que empezó a fotografiar sus dulces y a colgar las imágenes en su perfil de Instagram (macasingluten). Sus instantáneas, realizadas con una sensibilidad especial, muestran tartas esponjosas, 'cupcakes' y brazos de gitano, que parecen obras de arte. «La gente empezó a seguir mi perfil y eso me animó mucho. Comencé haciendo bizcochos y magdalenas, hasta llegar a lo más difícil, el pan y el hojaldre», cuenta Macarena, quien finalmente decidió realizar el certificado de profesionalidad de 500 horas en la Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez de Valladolid.

«En aquel momento no tenía idea de emprender. Solo quería perfeccionar técnicas, saber hacer una glasa correctamente o escudillar con la manga pastelera. La repostería sin gluten no tiene nada que ver con la repostería tradicional. Las fórmulas son distintas, pero las técnicas, excepto en la panificación, son similares. Tuve muy buenos profesores y guardo especial cariño a Alberto Pérez que me enseñó todo lo que él sabía sobre técnicas de pastelería y sistema de trabajo. Cada vez que aprendíamos algo nuevo, yo en casa lo reproducía sin gluten y se lo llevaba para probar. Él me animó a ponerme por mi cuenta», relata esta repostera, que hizo las prácticas en la pastelería Belaria.

También su familia y amigos le animaban a montar su propio negocio, hasta que finalmente se dio cuenta de que podía convertir su pasión en su profesión. Tardó un año en dar con el local adecuado. Lo encontró en la céntrica calle de San Blas. «Antiguamente había sido una carnicería, por lo que tenía una gran cámara de refrigeración que me venía muy bien, una tienda amplia y luminosa y un obrador de buenas dimensiones», indica. Acudió al Ecyl, de la Junta de Castilla y León, donde le informaron de todas las ayudas a las que podía acceder y solicitó todas aquellas cuyos requisitos cumplía. Ella misma se encargó de la decoración y de la imagen corporativa. Contó con la opinión experta de Roberto y Juan Carlos, de Consulting sin Gluten, una empresa especializada en asesoría técnica y de producción para este tipo de negocios, que le fue de gran ayuda.

L'atelier es una pastelería obrador cien por cien sin gluten. Tras el mostrador, Macarena despacha felicidad a sus clientes. Los celiacos adultos disfrutan saboreando los productos de su infancia, y los niños, al fin, pueden disfrutar de magdalenas, cruasanes, empanadas o pastas sin que su salud peligre. «El boca a boca está funcionando muy bien. Muchos hace años que no prueban un buen pastel, y se les ve emocionados cuando se llevan su compra a casa. El abisinio es lo más vendido. Me lo quitan de las manos», dice satisfecha.

La demanda ha sido tal que ya cuenta con dos empleadas en su plantilla. «Todo lo hacemos en el obrador. Aquí no entra ningún producto congelado e intento que, en la medida de lo posible, las materias primas sean de la tierra. Tengo que estar muy atenta a las fichas técnicas de todos los productos y materias primas. No me vale cualquier cosa. Exijo la máxima calidad en todo», puntualiza. «Mis productos no tienen lactosa, ni gluten, ni aceite de palma. La margarina no tiene grasas hidrogenadas y las harinas son ecológicas. Doy a mis clientes lo mejor», añade esta emprendedora, que ya está pensando en sacar más adelante una gama de productos para diabéticos.

Abre de martes a sábado. Los domingos cierra por descanso y los lunes aprovecha para adelantar el trabajo de la semana. «Mi especialidad son las tartas y bizcochos, aunque aquí todavía no las tengo a la venta», aclara. Sus clientes pueden encontrar hogazas, chapatas, baguettes, pan de tipo alemán de cinco semillas con chía, pan de hamburguesa y próximamente pan de molde, colines y tortas de aceite. «Los hago de un tamaño mediano, porque a veces el pan sin gluten solo lo come uno de los miembros de la familia», afirma.