Una paloma de la paz clama contra la guerra en Gaza desde la plaza de San Pablo

«Ojalá que se pudiera ver desde el cielo», dice Miguel Segura (Nava del Rey, 1963), cuando habla de la obra efímera que ha creado ... en la plaza de San Pablo. A pie de tierra, lo que el paseante descubre cuando pasa por allí es una figura blanquecina, de formas difuminadas, que se comprendería mucho mejor si fuera posible una mirada cenital. «Es una metáfora. Y sí, lo mejor sería verlo desde el cielo, desde arriba, como homenaje a todas esas personas, a tantos niños, que han muerto en la guerra de Gaza». Porque lo que durante estos días decora el firme de la plaza de San Pablo (hasta que la lluvia o el paso del tiempo lo permita) es la figura de una paloma de la paz.

«Pronunciar Gaza equivale a una pequeña punzada en el corazón», dice el artista a la hora de explicar su obra, un homenaje que entiende ahora más necesario que nunca, «porque parece que la orquestación simulada ante el mundo del tratado de paz ha quedado, como era de esperar, tristemente, en papel mojado». «Por eso y por tanto sentimientos reprimidos ante los actos genocidas de Israel, pintar un símbolo de paz en el corazón de la ciudad (frente a la bella fachada de San Pablo) supone pasta mí un atisbo que intenta albergar un hilo de esperanza para un pueblo, el de Gaza, que ya ha sufrido en exceso del inmune opresor», añade.

Segura eligió el pasado jueves 30 de octubre para ejecutar este trabajo («en el suelo y con cal») primero, porque fue el día en el que recibió los permisos para ello, pero también porque esta es la fecha del nacimiento del poeta Miguel Hernández, «infatigable defensor de la libertad» y que, dice Segura, es una de sus grandes fuentes de inspiración.

Miguel Segura, junto a la paloma de la paz que ha creado en la plaza de San Pablo. Alberto MIngueza

«Mi intención era haber llevado a cabo esta intervención artística en favor de la paz durante la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España que tuvo lugar en Valladolid. Quería haber llenado el trayecto que discurre por El Pinar con pinturas y mensajes en la carretera, pero finalmente no pudo ser, entre otras cosas porque recortaron el recorrido». Así que, finalmente, ha optado por este momento, en el pliegue entre octubre y noviembre, para presentar 'La paloma de la paz es blanca', esta pieza de tres por tres metros pintada en el suelo de San Pablo.

«El referente de la paloma siempre es Picasso, pero he buscado otra representación que enlaza con parte de mi obra anterior». Sobre todo, con la línea que comenzó a partir de una exposición en el Museo de la Ciencia en el año 2006, cuando empezó a trabajar con las líneas ondulantes que dominan la naturaleza. El trabajo se ha efectuado con cal, un material que garantiza el carácter efímero de la obra. «En cuanto llueva un poco (y da lluvia estos días), se difuminará». «Este pequeño testimonio artístico lo único que pretende es crear, a través del arte, un gesto, una llamada para abrir los corazones que aún siguen cerrados y romper su coraza en el sentir por Gaza», concluye Segura, autor de un recordado trabajo en la antigua librería de Pepe Relieve en Poniente.