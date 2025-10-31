El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una mujer camina junto a la paloma de la paz dibujada en la plaza de San Pablo. Alberto Mingueza

Valladolid

Una paloma de la paz clama contra la guerra en Gaza desde la plaza de San Pablo

El artista Miguel Segura ha diseñado con cal una obra efímera como homenaje a los fallecidos en la guerra

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:23

Comenta

«Ojalá que se pudiera ver desde el cielo», dice Miguel Segura (Nava del Rey, 1963), cuando habla de la obra efímera que ha creado ... en la plaza de San Pablo. A pie de tierra, lo que el paseante descubre cuando pasa por allí es una figura blanquecina, de formas difuminadas, que se comprendería mucho mejor si fuera posible una mirada cenital. «Es una metáfora. Y sí, lo mejor sería verlo desde el cielo, desde arriba, como homenaje a todas esas personas, a tantos niños, que han muerto en la guerra de Gaza». Porque lo que durante estos días decora el firme de la plaza de San Pablo (hasta que la lluvia o el paso del tiempo lo permita) es la figura de una paloma de la paz.

