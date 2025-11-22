El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los padres, con el menor acosado, en la Policía Nacional el día que presentaron la primera denuncia. José C. Castillo

Valladolid

Los padres del niño acosado en el Jesús y María piden que se investigue al colegio

Los progenitores amplían la denuncia inicial tras recuperar el menor la memoria y verbalizar quienes son los presuntos agresores

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:14

Nueva denuncia en las dependencias de la Policía Nacional. Concretamente se trata de una ampliación. Los padres del niño acosado en el Jesús y María ... de 12 años han vuelto a relatar los hechos ante agentes en la comisaría de Delicias una vez que el menor haya presentado una «mejoría» que ha propiciado que empezase a recuperar la memoria y a verbalizar los hechos. En esta ocasión, en esta nueva redacción de los hechos, los progenitores, tras escuchar a su hijo, han aportado a la Policía cuatro nombres de compañeros de clase que supuestamente también le habían agredido durante el segundo cuatrimestre del curso pasado, además de solicitar que se investigue al centro directamente.

