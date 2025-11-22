Los padres del niño acosado en el Jesús y María piden que se investigue al colegio

Nueva denuncia en las dependencias de la Policía Nacional. Concretamente se trata de una ampliación. Los padres del niño acosado en el Jesús y María ... de 12 años han vuelto a relatar los hechos ante agentes en la comisaría de Delicias una vez que el menor haya presentado una «mejoría» que ha propiciado que empezase a recuperar la memoria y a verbalizar los hechos. En esta ocasión, en esta nueva redacción de los hechos, los progenitores, tras escuchar a su hijo, han aportado a la Policía cuatro nombres de compañeros de clase que supuestamente también le habían agredido durante el segundo cuatrimestre del curso pasado, además de solicitar que se investigue al centro directamente.

Fue durante el final del año escolar pasado, cuando el menor, en 6º de Primaria, empezó a manifestar «rechazo y ansiedad hacia el entorno escolar». La situación se agravó tras el verano, en plena vuelta al colegio, con un empeoramiento que derivó en episodios de crisis nerviosas, conductas violentas y desorientación. Hasta el momento ha requerido la atención médica en pediatría, psiquiatría infantil, urgencias y el hospital de día infantojuvenil de Valladolid. Múltiples informes médicos, derivados algunos de ellos al juzgado de guardia, en lod que se hace referencia a un «posible» caso de acoso en el ámbito escolar.

Ahora, según aportan los padres del menor, Silvia Vela y Raúl Acero, su hijo ha empezado a verbalizar los hechos tras mostrar una mejoría dentro de la intervención psicológica. Y en esas palabras habla del acoso por parte de cuatro alumnos, compañeros del niño hasta el año pasado. Incluso se detiene en uno de ellos, al manifestar que ha sufrido agresiones y amenazas por parte de él. «Le insultaban con expresiones como 'apestado' y 'tonto', especialmente tras un episodio en el que vomitó en clase (sucedió en el mes de febrero)», remarca la última denuncia presentada este mes.

En el mismo escrito, los progenitores apuntan a la responsabilidad del centro educativo. «No ha garantizado la protección del menor frente a situaciones de acoso escolar. Incumplen su deber de prevención y actuación inmediata conforme a la normativa vigente en materia de convivencia escolar», agregan los padres en su denuncia, además de incidir en que «la falta de actuación ha derivado en un deterioro grave de la salud del menor con consecuencias que trascienden el ámbito escolar y afectan a su vida familiar y social».

Obligaciones legales

Ante esta tesitura, Silvia Vela y Raúl Acero solicitan que se investigue tanto al colegio Jesús y María por el posible caso de acoso escolar como a los cuatro alumnos y a sus padres. Piden también que se determine si el centro ha incumplido sus obligaciones legales de prevención, detección y actuación frente al acoso. Concluyen la denuncia con la exigencia de que se adopten medidas necesarias para garantizar la protección inmediata del menor, con un seguimiento específico, medidas de apoyo y control de convivencia, además de pedir al centro educativo la entrega de la activación formal del protocolo de acoso escolar, con comunicación a la familia y coordinación con los servicios sanitarios que actualmente atienden al menor.

Según los padres del menor, que actualmente recibe la formación académica en su casa, a ellos no les consta que se haya activado el protocolo escolar «ni medidas de protección eficaces para salvaguardar la integridad», si bien en una comunicación desde el centro indica a los padres la posibilidad de fijar una entrevista para «abordar las conclusiones del protocolo».

Esta misma denuncia en dependencias policiales se ha remitido también a Educación. Por su parte, la Fiscalía de Menores, aún no se ha pronunciado al respecto.

Asimismo, el colegio Jesús y María, que ha recibido las instrucciones para que se comunique directamente con los padres del menor, ya mandó un comunicado interno tras conocer públicamente este caso. En el texto exponía además el «respeto y apoyo a la familia y al alumno en estos momentos difíciles, a quienes seguimos ofreciendo nuestra atención y ayuda en todo momento. Al mismo tiempo extendemos este mismo cuidado al resto de las familias y alumnado, recordando que debemos ser especialmente prudentes y respetuosos con la intimidad de los menores, cuya protección está garantizada legalmente».

Agregaban que «se está colaborando plenamente con las autoridades competentes, garantizando la transparencia en todo proceso y el cumplimiento estricto de las medidas de protección establecidas. Reafirmamos nuestro compromiso diario con la convivencia, el respeto y la educación en valores, pilares esenciales de nuestro proyecto educativo. Seguiremos trabajando con serenidad, profesionalidad y cercanía para que nuestro colegio continúe siendo un entorno seguro y de confianza para toda la comunidad educativa».