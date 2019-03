Pablo Casado califica la polémica sobre las adopciones de inmigrantes como «una posverdad» Casado recoge el premio en la UEMC. / A. Mingueza El presidente del Partido Popular recibe en la UEMC el premio al personaje público que mejor comunica ANTONIO G. ENCINAS Valladolid Jueves, 14 marzo 2019, 14:07

No dijo nada sobre blindar a las mujeres inmigrantes que dieran a sus hijos en adopción. No hubo nota de prensa al respecto. El periódico que informó sobre ello rectificó casi de inmediato. Y sin embargo hoy, advertía Pablo Casado, era el gran tema en cualquier tertulia. El presidente del Partido Popular aprovechó que le entregaban el premio al personaje público que mejor comunica, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, para explicar «la última 'fake new'» que le ha tenido como protagonista. «La posverdad decía que el PP quería que a las inmigrantes sin papeles, si decidían entregar a su hijo en adopción, se les iba a blindar. Lo que propone el PP en sus autonomías es que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción tengan garantizada la confidencialidad y los mismos derechos tanto si están regularizadas como si no. Esto en la Comunidad de Madrid y aquí, en la Junta, hace que cuando esas mujeres deciden entregar al niño en adopción no se incoe el procedimiento de denunciar que esa persona está en situación irregular«, aclaró.

«Es una medida que ya está en marcha, que nunca ha sido polémica, que garantiza los derechos de esa mujer y que todas las ONG y servicios sociales y países de nuestro entorno avalan», aseveró.

Pablo Casado se declaró admirador del oficio periodístico, a pesar de que esta vez compareció únicamente en su discurso, sin preguntas. Advirtió, eso sí, de que «la Carta Magna habla de libertad de expresión ligada al término veraz». Y es que en su alocución hizo referencia a la responsabilidad de todas las partes que intervienen en el proceso comunicativo para evitar la propagación de bulos, especialmente en estas épocas preelectorales.

«Me siento víctima, porque antes que político soy persona», señaló respecto a la polémica de las mujeres inmigrantes. «Una aclaración en un pie de página de un periódico, que ayer inmediatamente rectificó su error, y llevamos doce horas siguiendo la línea de un error ya reconocido en unos de los principales periódicos del país», lamentó en relación a la función del emisor.

En cuanto al receptor, que después, gracias a la intermediación de las redes sociales, pasa a convertirse también en emisor y difusor de un mensaje erróneo, pidió a los ciudadanos capacidad crítica. Apeló a «la responsabilidad de quien pone la televisión o lee un periódico de discernir si un político ha podido decir semejante barbaridad».

Silvia Clemente, un recuerdo familiar

En el mismo escenario, como recordaron las presentadoras del evento, recibió este galardón hace poco tiempo Silvia Clemente, entonces «presidenta de las Cortes de Castilla y León». Y entonces, también, militante del PP, que abandonó hace poco para incrustarse en Ciudadanos, donde ha protagonizado parte del escándalo más profundo de la formación naranja desde su formación, con el presumible pucherazo contra su rival en las primarias, Francisco Igea.

En un auditorio abarrotado de cargos del PP, desde el presidente de la Junta a alcaldes de localidades de la provincia, el recuerdo derivó en rumor. Raúl Briongos, director de Diario de Burgos y encargado de presentar al galardonado, abundó en ello cuando explicó que le habían garantizado que en esta votación, en la que participó él mismo junto a otros 51 responsables de medios de comunicación de la región, «no había habido pucherazo», lo que provocó gestos irónicos en el patio de butacas.