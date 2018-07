Óscar Puente condiciona la recuperación del soterramiento a que Fomento «ponga el dinero» Comisión de Investigación en la que el alcalde de Valladolid ha comparecido durante más de tres horas y media. / Henar Sastre Recuerda la «angustia» que se vivió por las «presiones» de los bancos durante la firma de la novación en 2016, en la que PP ve irregularidades EL NORTE Valladolid Jueves, 26 julio 2018, 15:06

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha reiterado este jueves, en su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la gestión de la Sociedad Alta Velocidad (SVAV), que si el Ministerio de Fomento del PSOE estuviera dispuesto a «poner el dinero» necesario para abordar el soterramiento de las vías, se recuperaría el proyecto.

Así lo ha expresado el regidor este jueves en una sesión de la Comisión de Investigación en la que ha comparecido durante más de tres horas y media, aunque de ellas la última hora y media ha estado casi exclusivamente protagonizada por las preguntas del portavoz del Grupo Municipal Popular, Antonio Martínez Bermejo.

De hecho, a las 12.30 horas estaba convocado un Consejo de Administración extraordinario de Aquavall que ha coincidido con la comisión, pues en ese momento acababa de comenzar la comparecencia del segundo citado en la sesión el exsecretario general de Infraestructuras con el PP Benigno Blanco. Por ello, la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, ha manifestado su queja ya que esta situación perjudica a los grupos políticos formados por un solo concejal, como es su caso.

La comparecencia de Óscar Puente ha estado protagonizada por la reiteración de las explicaciones del alcalde sobre el proceso que, entre finales de 2015 y principios de 2017 llevó a la SVAV a optar por la integración en superficie y no por el soterramiento de las vías, si bien, ante una pregunta de la portavoz de Cs sobre futuras conversaciones con el ministro de Fomento socialista, José Luis Ábalos, el regidor ha apuntado que se mantienen conversaciones y ha aseverado que «si el Ministerio pone el dinero, se hará el soterramiento».

No obstante, el regidor vallisoletano ha recordado que en el momento en que se planteó la viabilidad de la SVAV, a finales de 2016, Adif expresó que no podía hacerse cargo de la deuda de 400 millones y, al mismo tiempo, afrontar los «1.600 millones de euros» que se estima que costaría un proyecto de soterramiento como estaba planteado inicialmente. De hecho, ha reconocido que ahora que conoce la situación económica de Adif y los «18.000 millones de deuda» que tiene, esta postura le parece «coherente».

También ha defendido la apuesta por el proyecto de integración con la construcción pasos inferiores y elevados para que las vías dejen de ser una barrera, incluido en el nuevo convenio de la SVAV, como la alternativa «con una mejor relación entre el coste y las soluciones de permeabilidad que aporta».

El primer edil socialista ha recordado que, desde que los representantes municipales accedieron al Consejo de Administración de la SVAV, en septiembre de 2015, han trabajado sobre todo en «salvar la situación económica» y dar viabilidad a futuro al proyecto ferroviario.

En este sentido, y ante apuntes de los grupos de la oposición que señalan que los socios de Gobierno del PSOE, VTLP, forzaron al alcalde a «abandonar el soterramiento», ha alabado especialmente la labor del teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, quien fue «el más tozudo» en defender tanto la viabilidad de la SVAV como el proyecto de túnel.

Asimismo, ha ocupado mucho tiempo y un buen número de las preguntas planteadas por el 'popular' Martínez Bermejo el acuerdo de novación del préstamo de la SVAV pactado a finales de marzo de 2016, ya que el PP ha vuelto a apuntar al posible «fraude de ley y falsedad documental» por que la firma de ese documento no se llevó al Pleno municipal. Por ello, la presidenta de la Comisión, Charo Chávez, ha apuntado que en las conclusiones que emitan los grupos, podrán decidir llevar alguna cuestión a la Fiscalía.

Puente ha recordado especialmente esas negociaciones de marzo de 2016 para suscribir la novación, a las que ha calificado de «pesadilla» ya que afirma que los representantes municipales vivieron una situación «angustiosa» sobre todo por la «presión» que ejercían las entidades financieras acreedoras del préstamo «y sorprendentemente el Ministerio de Fomento» para que el Ayuntamiento reconociera como válida la Carta de Conformidad firmada por el exalcalde Francisco Javier León de la Riva en enero de 2011.

«El único interés de los bancos era que pagáramos los 100 millones de euros que corresponderían al Ayuntamiento, pero no podíamos hacer frente porque pasaría a ser deuda municipal y dejar de hacerse cargo de servicios municipales», ha vuelto a explicar Óscar Puente, que ha justificado que, por ello y para dejar claro que el Consistorio no reconocía como válida la Carta de Conformidad --fue declarada nula posteriormente en el Pleno municipal-- las conversaciones para la firma de la novación se alargaron hasta «las doce de la noche» del 4 de abril de 2016.

Novación y carta de conformidad

Por su parte, el portavoz del PP ha insistido en comparar la firma de este documento, que no se llevó a aprobación en el Pleno municipal, con la de la Carta de Conformidad de León de la Riva en 2011. De hecho, Martínez Bermejo ha recalcado que el equipo de Gobierno anuló dicha carta y no aportó garantía alguna en la novación, por lo que ha considerado que el Ayuntamiento podría haberse dado «un tiro en el pie».

Pero Puente ha señalado que fue un aplazamiento de seis meses y que el equipo de Gobierno trató precisamente de que, en el caso de que no se pudiera abonar la deuda de 400 millones, las entidades financieras no reclamaran al Ayuntamiento los 100 millones que León de la Riva «había comprometido». Aunque ha reconocido que había dudas sobre la legitimidad de esa hipotética reclamación, no se ha dado ese caso porque se abordó la modificación del convenio para la viabilidad de la SVAV y Adif y Renfe se comprometieron a aportar los 400 millones de euros.

En la sesión se ha mencionado también, por parte del PP, la campaña electoral de 2011, cuando el actual alcalde, entonces candidato del PSOE, se comprometió «ante notario» a abordar el soterramiento «con fondos municipales». Puente ha insinuado que pudo equivocarse en aquel momento, porque no conocía toda la información sobre el proyecto y además en 2012, las reformas del Gobierno de Mariano Rajoy, endurecieron las condiciones del endeudamiento y, de hecho, la inversión municipal se redujo «a la mitad».

Sin preguntas de 2011 a 2015

Eso sí, el concejal de VTLP Manuel Saravia ha llamado la atención sobre el hecho de que el Grupo Popular no ha formulado preguntas sobre la última etapa de Gobierno de León de la Riva, entre 2011 y 2015, «años críticos» para la inviabilidad del proyecto. Además, ha criticado la actitud del Grupo Popular por «utilizar» una comisión de investigación para un debate partidista.

El regidor también ha reconocido que le «perseguirá de por vida« cuando dijo a finales de mayo de 2015 a los vecinos de La Pilarica que se fueran a sus casas porque iba a resolver el problema del paso a nivel de Rafael Cano, ya que tuvo un «exceso de entusiasmo» y tampoco tenía «toda la información« ya que aun no había tomado posesión.

Eso sí, ha recalcado que «quien sí que tenía información», en relación a León de la Riva, debería haber reclamado el túnel de la calle Andrómeda para que estuviera construido en el momento en que se cerró el paso a nivel. Sin embargo, ha puntualizado, «es ahora cuando se empieza la obra».

La portavoz de Sí Se Puede también ha afeado la «lamentable actuación» del Grupo Popular, ya que su portavoz ha estado «una hora y media más haciendo preguntas» que las otras formaciones con el objetivo de «confrontar su opinión con la del alcalde». Así, ha criticado que el PP no pueda hacer oposición «constructiva» y encuentra en la Comisión un «espacio para la demagogia y el debate estéril».