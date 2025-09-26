El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Aulario de la UVA durante unas pruebas anteriores. C. Espeso

Las oposiciones para la Administración de Justicia reúnen este sábado en Valladolid a 1.625 aspirantes

La ciudad es una de las 22 sedes de estos exámenes convocados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:46

Un total de 1.625 opositores se examinan este sábado en Valladolid para optar a una de las plazas convocadas por turno de acceso libre en la Administración de Justicia. En concreto, son 352 plazas en el cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa; 625 en el cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y 648 en el cuerpo de Auxilio Judicial, según un comunicado recogido por Ical.

Valladolid es una de las 22 sedes de estos exámenes convocados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, subrayó que «esta descentralización, aplicada en los últimos años, representa una facilidad notable para el opositor, que no se ve obligado así a grandes desplazamientos ni a pernoctar fuera de casa para enfrentarse al examen, con lo que ello conlleva».

En Valladolid, los opositores al examen del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa acudirán al Aulario Campus Esgueva, lo mismo que el del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Finalmente, los que optan a lograr una plaza en el cuerpo de Auxilio Judicial lo harán en el Edificio de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones.

El llamamiento a los opositores comenzará a las 9:00 horas. La mayoría de los que se presentan son de Castilla y León, aunque hay también de otras comunidades autónomas que han optado por examinarse en Valladolid, dado que lo permite la convocatoria.

