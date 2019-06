Los operarios retiran los elementos con riesgo de caída de la fachada de la esquina de Platerías Obras en el bloque del número 2 de la plaza del Ochavo. / A. O. Los técnicos contratados por la comunidad estudian ahora la solución para reponer la estética del edificio catalogado AGAPITO OJOSNEGROS LÁZARO Valladolid Jueves, 20 junio 2019, 21:06

Los trabajos de rehabilitación del bloque de viviendas del número 2 de la plaza del Ochavo, con vuelta a la calle Platerías, de cuya fachada se desprendió un tramo lineal de cinco metros de la moldura ornamental del inmueble catalogado el 9 de junio. Los cascotes golpearon a dos mujeres, de 39 y 22 años, que sufrieron lesiones leves.

De las labores se encarga la empresa Construcciones González de Peñafiel, cuyo propietario, Carlos González, explicó ayer que han comenzado los trabajos retirando los elementos que están mal adheridos a la pared apenas diez años después de su rehabilitación en el marco del Área de Rehabilitación Integral (ARI) de Platerías. «Todos aquellos que corren riesgo de caerse se van a quitar, incluso el perímetro de los balcones y las impostas», explicó el constructor antes de concretar que «se van a retirar todos los perímetros de los balcones porque dudábamos de si se podían caer o no, y ante la duda se ha decidido retirarlos al tratarse de molduras decorativas» que, a su juicio, presentaban una «deficiente ejecución con materiales que no eran correctos o no adecuados para tal fin». Así eliminarán «los riesgos». Cabe recordar que las obras de rehabilitación, llevadas a cabo entre 2008 y comienzos de 2009, fueron contratas directamente a través de concurso público por el Ayuntamiento.

A la espera de la segunda fase

«Lo que ahora se está estudiando, una vez asegurada la fachada –estas tareas concluirán hoy mismo– es una alternativa para reemplazar lo que había y que la fachada mantenga la imagen que tenía» al tratarse de un edificio catalogado, añade el constructor. Cuando se encuentre esa solución será la comunidad de vecinos la que deberá dar el visto bueno al presupuesto de cara al inicio de la segunda parte de la obra para recuperar la estética del inmueble rehabilitado hace diez años.