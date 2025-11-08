Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es... La Cúpula del Milenio ha acogido la gran final del certamen

El concurso que mide a las mejores tapas de los barrios de Valladolid ha llegado a su fin. Las Kubas Bar con Cocina se ha proclamado campeón de la cuarta edición de Valladolid Tapas Walk 2025 con su 'Por el monte las sardinas', imponiéndose al resto de propuestas que fueron eliminadas en las fases previas y a aquellas que llegaron a la gran final. El segundo clasificado ha sido Bar London con su caldo 'Castellana' y el tercer premio ha ido a parar a manos de el Restaurante Vables con su 'Pícaro Gotxo'.

'Pícaro Gotxo'

El primer establecimiento de la fase 1 que consiguió clasificar para la gran final de Valladolid Tapas Walk fue el Restaurante Vables con su 'Pícaro Gotxo'. Ubicado en la calle Perez Galdós 10 creó una propuesta de guiso de casquería con crujiente de oreja, proclamándose así ganador de la fase que le enfrentaba a establecimientos de La Circular, Pajarillos, Vadillos, San Isidro, Las Flores, Buenos Aires y Caño Argales.

Ampliar 'Pícaro Gotxo' de Restaurante Vables. Visita Valladolid

'Génesis'

'Génesis' es una tapa de morcilla con pimiento caramelizado y queso ricotta con crema de naranja creada por la Esquina de Pani. Todo ello montado sobre un nido de pasta kataifi y para acompañar una gominola de Ribera del Duero. Este bar ubicado en la calle Juan Bravo 16, se proclamó segundo ganador de la primera fase.

Ampliar 'Génesis' de La Esquina de Pani. Visita Valladolid

'Canutillo de Gamba Blanca'

Una combinación un tanto exótica. 'Canutillo de Gamba Blanca' de La Dársena de La Victoria está creado por una hoja de shiso crujiente rellena de espuma de aguacate y tartar de gamba blanca con salsa ponzu y gel de mango. Este restaurante del barrio de La Victoria está ubicado en la calle Dársena y se convirtió en el ganador de la fase 2, haciendo frente a establecimientos del propio barrio y a los negocios de El Berrocal, Soto de Medinilla, La Overuela, El Cabildo, Parva de la Ría, Girón, Huerta del Rey, Villa del Prado, Arturo Eyries y Parquesol.

Ampliar 'Canutillo de Gamba Blanca' de La Dársena de La Victoria. Visita Valladolid

'La Gamberra'

La propuesta de El Yantar se compone de una cracker (galleta) de gamba rellena de su propio paté, chocolate negro y una espuma de leche de tigre thai. 'La Gamberra', restaurante situado en la calle Manuel Azaña 21 del barrio de Parquesol, se coronó como segundo clasificado de la fase 2.

Ampliar 'La Gamberra' de El Yantar. Visita Valladolid

'Armonía'

Esta armoniosa combinación de sabores mezcla un suculento tartar de trucha de los pirineos -marinada por ellos-, con papada a baja temperatura y toffe de miso. Para decorar, han utilizado mayo de limón verde y eneldo, polvos de kikos y una hoja de acedera roja, todo ello sobre una tartaleta de mantequilla. Con esta creación, el restaurante El Lagar consiguió el pase a la gran final de Valladolid Tapas Walk 2025 como primer clasificado de la fase 3.

Ampliar 'Armonía', de El Lagar. Visita Valladolid

'Camote'

'Camote' es una propuesta del Restaurante Miel y Mostaza, ubicado en el Paseo Zorrilla 366. Su tapa se proclamó segunda en la fase 3 gracias a su propuesta de canasta de boniato rellena de una salga de guacamole con pico de gallo y panceta al estilo coreano. Para finalizar esta decoración, lleva unos puntos de salsa mayo japo y guacamole, con cebolla morada, huevas de trucha y un poco de lima. De esta forma, 'Camote' superó al resto de tapas propuestas por los establecimientos de Campo Grande, Plaza de Toros, Cuatro de Marzo, La Farola, La Rubia, Parque Alameda, Covaresa, El Peral, Valparaíso, Las Villas, El Pinar de Antequera y Puente Duero.

Ampliar 'Camote', de Miel y Mostaza. Visita Valladolid

'Por el monte las sardinas'

El tercer clasificado de la fase 3 fue el trampantojo de Las Kubas Bar con Cocina, de la calle Gamazo 19. Esta falsa raspa de pescado está rellena de paté de ciervo y para finalizar está coronada con gel de frutos rojos y mayonesa de kimchi casero sobre tierra de setas.

Ampliar 'Por el monte las sardinas' de Las Kubas Bar con Cocina. Visita Valladolid

'Lagartaco'

La combinación mexicana de El Lagar de Traspinedo le valió para coronarse como el primer clasificado de la fase 4 que abarcaba diferentes puntos de la ciudad como San Nicolás, San Pablo, La Rondilla, Belén, Barrio España, Hospital, Las Batallas, San Pedro Regalado, Los Santos y La Pilarica. Su tapa es un taco con aguacate, lima, mollejas crujientes y cebollas moradas presentadas sobre medio botellín de cerveza vacío.

Ampliar 'Lagartaco' de El Lagar de Traspinedo. Visita Valladolid

'Flautacho'

El conocido Bar Roquez dejó sus hamburguesas de lado para presentar el 'Flautacho', una flauta de carne desmechada a baja temperatura con salsa en reducción de pistachos le dio el pase a la gran final de Valladolid Tapas Walk al proclamarse segundo clasificado de la fase 4.

Ampliar 'Flautacho' de Bar Roquez. Visita Valladolid

'Castellana'

A diferencia del resto de finalistas, Bar London tiene una propuesta más invernal. Su tapa 'Castellana' es un caldo con aceite, ajo, pimentón, huevo, «pan» e ibéricos. Con esta combinación de sabores, el bar ubicado en la calle General Shelly 28, se hizo con el primer pase de la quinta y última fase del concurso.

Ampliar 'Castellana' de Bar London. Visita Valladolid

'Coxinha Brasileña'

El último pase para la gran final de Valladolid Tapas Walk 2025 se lo llevó Eli Gastrobar Grill con su 'Coxinha Brasileña', una deliciosa croqueta brasileña con masa de patata rellena de pollo especiado y acompañado de su salsa secreta. Este segundo clasificado de Las Delicias, Nuevo Hospital, Pinar de Jalón, Arcas Reales, Polígono de Argales y Polígono de San Cristóbal está ubicado en el Paseo Arco de Ladrillo 28.

Ampliar 'Coxinha Brasileña' de Eli Gastrobal Grill. Visita Valladolid