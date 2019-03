Del Olmo rechaza ser candidata al Senado para «dedicarse plenamente» a los vallisoletanos Pilar del Olmo, inaugura la jornada 'La realidad profesional de la artesanía contemporánea en Castilla y León'. / Dos Santos-ICAL La candidata a la Alcaldía por el PP evitará «fichajes sonados» en su lista y apostará por quienes «se dejen la piel, que tengan ideas, ayuden y saquen adelante los proyectos» EL NORTE Valladolid Martes, 19 marzo 2019, 13:18

La candidata a la Alcaldía de Valladolid por el PP, Pilar del Olmo, admitió hoy que su partido la ha ofrecido encabezar la lista al Senado por la provincia, algo para lo que existe compatibilidad, pero señaló que ha rechazado la propuesta para dedicarse «plenamente» a los intereses de los vallisoletanos. A su juicio, «cada uno tiene unas circunstancias», motivo por el que respetó si otros compañeros de partido en su misma situación aceptan. «A mí me exigen más esfuerzo que si fuera alcaldesa. Tengo que convencer a los vallisoletanos de que las ideas son buenas e integran a todos. No prejuzgo en absoluto a otros candidatos», dijo.

La todavía consejera de Economía y Hacienda, que inauguró la jornada 'La realidad profesional de la artesanía contemporánea en Castilla y León', que organiza Foacal en las Cortes, se refirió también a la confección de la lista con la que concurrirá a las elecciones municipales del 26 de mayo. En este sentido, defendió que aún queda tiempo y que en «no mucho estará perfilada». No obstante, reiteró que primero hay unas generales, con un «barullo de listas». «Las cosas hay que hacerlas bien pero reposadamente», apuntó Del Olmo, quien criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por convocar los comicios un mes antes de las autonómicas, locales y europeas y con la Semana Santa. «Sólo se le ocurre a Sánchez», ironizó.

Sobre la política de 'fichajes' que han trascendido en las últimas semanas entre unos partidos y otros otros, consideró que en su lista evitará personas «sonadas», lo que no significará que la componga gente reconocida. No obstante, insistió en que trabajará «con los mejores, con los que se dejen la piel, que tengan ideas, ayuden, saquen adelante los proyectos y gente entregada».

Del Olmo, quien negó que existan incompatibilidades hasta que tomara posesión como alcaldesa en caso de vender en los comicios, se refirió a la encuesta de GAD3 para El Norte de Castilla, en la que cuenta con un amplio conocimiento por parte de los ciudadanos, «algo que es importante para que conozcan» las ideas «para mejorar la ciudad». «Esta encuesta me anima a seguir trabajando mucho más, porque si la gente me conoce, defiendo aspectos fundamentales para Valladolid y la gente las tiene que conocer», explicó, si bien apostilló que «una encuesta es una encuesta y la real es la votación del 26 de mayo». No obstante, se refirió al hecho de que una candidato como Manuel Saravia esté bien valorado y «no saque ningún concejal».