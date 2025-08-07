La Oficina de la Mujer de Valladolid realiza 57 atenciones desde enero El Ayuntamiento asegura que se ha convertido en un «recurso esencial de apoyo» a mujeres que han vivido situaciones de «desigualdad, discriminación o violencia por razón de sexo».

La Oficina de la Mujer, enmarcada en el Centro Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid, atendió desde el pasado mes de enero a 57 féminas y realizó un total de 88 intervenciones, que se suman a otras 60 más que se inscribieron durante este curso en el Plan de Inserción Laboral (PIL).

Datos que trasladó hoy el concejal de Personas, Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, durante la presentación del balance de la actividad desarrollada por el Centro Municipal de Igualdad durante el curso 2024/25, quien señaló que la citada oficina se ha convertido en un «recurso esencial de apoyo» a mujeres que han vivido situaciones de «desigualdad, discriminación o violencia por razón de sexo».

Este espacio ofrece atención específica y personalizada en coordinación con los equipos de trabajadores sociales de los CEAS, con especial atención a los casos de violencia contra la mujer, en línea con el modelo Objetivo Violencia Cero de la Junta de Castilla y León.

Desde el Ayuntamiento trasladaron que las consultas más habituales en la Oficina de la Mujer están relacionadas con el asesoramiento legal, el apoyo psicológico y emocional, la petición de recursos sociales y la información sobre ayudas.

Además, en este mismo periodo, un total de 3.002 mujeres y niñas han utilizado alguno de los recursos ofrecidos por el Centro Municipal de Igualdad, lo que demuestra la «creciente demanda de espacios de atención, formación, acompañamiento y empoderamiento», apuntaron desde el Consistorio en una nota recogida por Ical.

Cuando el Centro no dispone de recursos propios, se facilita la derivación a otros servicios especializados en empleo, desarrollo personal, conciliación o actividades de ocio.

Asimismo, durante los periodos de vacaciones escolares, el centro ha mantenido su compromiso con la conciliación familiar acogiendo a 366 menores en actividades específicas y a 39 menores en el servicio de canguro, con un total de 405 menores atendidos.