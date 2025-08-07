El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Centro municipal de Igualdad de Valladolid. R. Gómez

La Oficina de la Mujer de Valladolid realiza 57 atenciones desde enero

El Ayuntamiento asegura que se ha convertido en un «recurso esencial de apoyo» a mujeres que han vivido situaciones de «desigualdad, discriminación o violencia por razón de sexo».

El Norte

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:52

La Oficina de la Mujer, enmarcada en el Centro Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid, atendió desde el pasado mes de enero a 57 féminas y realizó un total de 88 intervenciones, que se suman a otras 60 más que se inscribieron durante este curso en el Plan de Inserción Laboral (PIL).

Datos que trasladó hoy el concejal de Personas, Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, durante la presentación del balance de la actividad desarrollada por el Centro Municipal de Igualdad durante el curso 2024/25, quien señaló que la citada oficina se ha convertido en un «recurso esencial de apoyo» a mujeres que han vivido situaciones de «desigualdad, discriminación o violencia por razón de sexo».

Este espacio ofrece atención específica y personalizada en coordinación con los equipos de trabajadores sociales de los CEAS, con especial atención a los casos de violencia contra la mujer, en línea con el modelo Objetivo Violencia Cero de la Junta de Castilla y León.

Desde el Ayuntamiento trasladaron que las consultas más habituales en la Oficina de la Mujer están relacionadas con el asesoramiento legal, el apoyo psicológico y emocional, la petición de recursos sociales y la información sobre ayudas.

Además, en este mismo periodo, un total de 3.002 mujeres y niñas han utilizado alguno de los recursos ofrecidos por el Centro Municipal de Igualdad, lo que demuestra la «creciente demanda de espacios de atención, formación, acompañamiento y empoderamiento», apuntaron desde el Consistorio en una nota recogida por Ical.

Cuando el Centro no dispone de recursos propios, se facilita la derivación a otros servicios especializados en empleo, desarrollo personal, conciliación o actividades de ocio.

Asimismo, durante los periodos de vacaciones escolares, el centro ha mantenido su compromiso con la conciliación familiar acogiendo a 366 menores en actividades específicas y a 39 menores en el servicio de canguro, con un total de 405 menores atendidos.

