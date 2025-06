La oferta de ocio para que los jóvenes de entre 11 y 30 años disfruten de Valladolid en verano

El Norte Valladolid Jueves, 26 de junio 2025, 12:24 Comenta Compartir

La edición especial de verano de los programas de ocio alternativo Vallatarde y Vallanoche, impulsados por el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Concejalía de Juventud, regresan este mes de julio con numerosas propuestas al aire libre, actividades deportivas y talleres innovadores. La concejala de Juventud, Carolina del Bosque, presentó hoy la oferta.

Desde este próximo sábado, 28 de junio, y hasta el 31 de julio, los jóvenes de entre 11 y 30 años podrán disfrutar de manera gratuita de una oferta de ocio segura, diversa y dinámica, concebida para fomentar la participación activa y el uso creativo del tiempo libre, informa Ical.

La programación arranca con fuerza con el evento 'Pucela Saturday Night Skate', una ruta nocturna en patines que recorrerá las calles de la ciudad con salida desde la Plaza de Colón, marcando el inicio de esta nueva edición.

Entre las principales novedades de este verano destaca la experiencia a bordo del barco 'La Leyenda del Pisuerga, una travesía animada que mezcla historia, entretenimiento y leyenda en el entorno fluvial de la ciudad. Además, se incorpora Gekoaventura, un nuevo espacio de circuito multiaventura que se consolida como una de las instalaciones estrella de esta edición.

La oferta deportiva se amplía con un nuevo taller de running en el césped de Las Moreras, de la mano de Be Your Best, y el incremento de sesiones de zumba y yoga al aire libre, actividades muy demandadas en ediciones anteriores. También regresan los escape rooms en el entorno natural del Action Paintball Aventura, con nuevas tramas como Travesía Pirata o El Motín, que incorporan misterio, trabajo en equipo y diversión en plena naturaleza.

En el ámbito creativo, se suma a la programación un nuevo taller de centros de mesa florales, diseñado para fomentar la expresión artística y la interacción en un ambiente relajado y participativo en colaboración con Color Pomelo.

Como cada verano, se mantienen las actividades más exitosas: pádel surf, piragüismo, en colaboración con el Club Deportivo Cisne, paintball, parkour, skate y Airtrack en el espacio Andén 47. A ello se añaden propuestas como la gimkana fotográfica en el Campo Grande y los recorridos en el bus turístico por el centro de la ciudad.

Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa a través de la web oficial www.vallanoche.es. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la reserva con antelación.

La concejal de Juventud destacó durante la presentación que «el Ayuntamiento de Valladolid sigue comprometido con ofrecer a los jóvenes espacios de encuentro, participación y disfrute, donde puedan descubrir alternativas de ocio saludable en su entorno más cercano. Vallatarde y Vallanoche no sólo refuerzan el tejido juvenil de la ciudad, sino que fomentan una relación activa y positiva con el espacio público».

Con este programa, el Ayuntamiento «reafirma su apuesta por una juventud protagonista, activa y comprometida, haciendo de Valladolid una ciudad viva también en verano».