La atención a los niños con trastornos neurológicos se unifica en el Clínico para evitar peregrinajes de consultas

«Tengo muy asumido lo que me pasa, no vivo amargado y vivo casi como mis amigos»

Daniel Fuertes. / R. JIMÉNEZ

Para los médicos y otros profesionales de rehabilitación o apoyo social, las ventajas de la Unidad de Orto-Neuropediatría del Clínico son todas;pero a los pacientes y a sus familiares les ha cambiado la vida.

Daniel Fuertes Medina, Dani para todos sus médicos, tiene 14 años y ya ha rodado por muchas consultas. Entra en la sala contando que se caído pero que «estoy bien, no pasó nada». Arrastra una enfermedad desde los siete años, cuenta Elena, su madre, y explica que ha ido empeorando «es claramente degenerativa; pero aun no tiene nombre. Estamos en ello, eso es lo que toca ahora». «Lleva ocho operaciones de piés y tres de columna. Sus problemas se han ido desarrollando al crecer y contar con la unidad nos ha cambiado la vida. No solo son muchas menos visitas al hospital y más concentradas las pruebas y todo... sino que la seguridad que te da ver a un equipo tan especializado compartir cuanto le ocurre a tu hijo da una enorme tranquilidad y seguridad».

Dani camina sin gran dificultad pero es una baja capacidad pulmonar la que le hace utilizar muy a menudo la silla de ruedas. La sonrisa acompaña a todas sus respuestas y asegura tener «muy asumido lo que me pasa. Lo acepto y me defiendo muy bien, no vivo amargado. Salgo con mis amigos, ellos son de los de verdad, y vivo casi como ellos. Si vamos a una bocatería, por ejemplo, pues buscamos que no tenga escaleras. Me ayudan, están pendientes». Asegura que «aprecio» las ventajas de este tipo de consultas, «falto mucho menos a clase y me resulta más agradable, de más confianza».

Dani es seguidor del Real Valladolid pero «no puedo jugar, eso no;pero sí animar y seguir al equipo» y asegura que piensa estudiar algo relacionado con la política. Y a la pregunta de si es que quiere ser alcalde, responde muy claro que no, que «presidente del Gobierno, apunto alto», asegura.