Ochenta menores limpian a mano el entorno de Las Moreras y retiran 52 kilos de latas, vidrios y colillas

Es escenario habitual de botellones multitudinarios. Lugar predilecto de adolescentes y universitarios para el consumo de alcohol al aire libre durante las fiestas patronales de ... San Lorenzo. Pero este jueves, la presencia de ochenta jóvenes de entre 14 y 15 años en las inmediaciones de la playa de las Moreras, nada tenía que ver con fiestas. Son la cara B de un grupo de edad habitualmente estigmatizado, pese a que desde la asociación AMA El Pisuerga, que organiza jornadas de limpieza en la ribera del río durante los fines de semana, no se cansan de explicar que la suciedad que encuentran en la margen izquierda, donde habitualmente rescatan artículos domésticos como carritos de la compra o incluso electrodomésticos, concierne a todos.

Su limpieza, como herramienta de concienciación, también. Por eso en esta ocasión han estado acompañados de los alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Núñez de Arce. En torno a un centenar de personas, entre voluntarios de la asociación, estudiantes, profesores y trabajadores de Coca-Cola, que ha organizado esta actividad enmarcada en su programa Mares Circulares, se han puesto manos a la obra este martes para liberar de residuos la playa fluvial y su entorno.

Organizados en varios grupos para abarcar más de un kilómetro de zonas verdes, entre el Puente Mayor y el de Isabel la Católica, han extraído todo tipo de residuos hasta retirar un total de 52 kilos de basura. Latas, vidrios, ropa, colillas... Un poco de todo, explica Rodrigo Manrique, de 15 años, que se erige como portavoz estudiantil del grupo, para explicar en qué ha consistido la jornada de limpieza y reciclaje. «Nos han dado a cada uno bolsas de distintos colores para que pongamos todos los utensilios que fuéramos encontrando, desde plásticos, residuos orgánicos, papel y así eliminar los residuos de la playa», sostenía, satisfecho por una labor que finalizó en torno a la una compartiendo bocadillo, refrigerio y reflexiones con el resto del grupo. «Pensaba que iba a haber menos cantidad de botellas y plásticos», apunta Manrique.

Previamente habían tenido una formación teórica en las aulas del centro, impartida por formadores del programa Mares Circulares, enfocada a concienciar sobre el impacto de la basura en mares y océanos. «Nos han contado cómo reciclar y reutilizar envases. También sobre el impacto de las especies invasoras y de cómo afectan los microplásticos a la fauna marina», detalla Manrique, sobre una formación que les ha ayudado a «tener más respeto hacia las playas y bosques» y a ser más conscientes de la importancia de su cuidado.

Reciclaje y concienciación

«La colaboración de AMA El Pisuerga ha consistido en darles información medioambiental. Están aquí haciendo recogida para concienciar de que esto hay que cuidarlo entre todos», ha explicado Soco Ortega, tesorera de la asociación medioambiental, que ha visto una gran «implicación» entre los adolescentes. «Lo han repartido muy bien en las bolsas correspondientes. Si un grupo no tenía un color, lo llevaba al del otro», detallaba, sobre una mañana en la que también han compartido conocimiento sobre los restos históricos que asoman sobre las aguas del Pisuerga. «Les he hablado sobre la existencia de las aceñas, porque iban comentando qué eran esas piedras. También han visto una garrafa de 25 litros que hemos ido llenando en distintas jornadas», explica.

Precisamente a comienzos de octubre la asociación abordó la limpieza de estos restos históricos retirando 14 toneladas de troncos que habían quedado atrapados entre los vestigios del azud o sobre la pesquera. El impacto de los leños estaba erosionando las piedras del primer patrimonio industrial de la ciudad. La próxima actividad, en colaboración con la Fundación Michelin, será el sábado ocho de noviembre. En horario matutino (de 10 a 12:30 horas) abordaran la adecuación del entorno de los puentes del Cabildo, donde llevarán a cabo tareas de limpieza y de poda de la vegetación invasiva en caminos y sendas.