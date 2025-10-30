El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estudiantes del Núñez de Arca durante la limpieza de Las Moreras, este jueves.

Estudiantes del Núñez de Arca durante la limpieza de Las Moreras, este jueves. Iván Tomé

Valladolid

Ochenta menores limpian a mano el entorno de Las Moreras y retiran 52 kilos de latas, vidrios y colillas

Estudiantes de 14 y 15 años del Núñez de Arce han participado en una jornada de limpieza del paraje y concienciación medioambiental organizada por AMA El Pisuerga

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:50

Comenta

Es escenario habitual de botellones multitudinarios. Lugar predilecto de adolescentes y universitarios para el consumo de alcohol al aire libre durante las fiestas patronales de ... San Lorenzo. Pero este jueves, la presencia de ochenta jóvenes de entre 14 y 15 años en las inmediaciones de la playa de las Moreras, nada tenía que ver con fiestas. Son la cara B de un grupo de edad habitualmente estigmatizado, pese a que desde la asociación AMA El Pisuerga, que organiza jornadas de limpieza en la ribera del río durante los fines de semana, no se cansan de explicar que la suciedad que encuentran en la margen izquierda, donde habitualmente rescatan artículos domésticos como carritos de la compra o incluso electrodomésticos, concierne a todos.

