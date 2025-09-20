El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bloques en remodelación frente a otro pendiente en la barriada del 29 de octubre. José Carlos Castillo
Valladolid

Las obras de urbanización de la calle Pavo Real de Pajarillos comenzarán este lunes

La actuación se desarrollará en dos fases y la primera afectará al tramo comprendido entre la calle Pelícano y la calle Martín Pescador

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:37

El Ayuntamiento de Valladolid iniciará el próximo lunes una nueva intervención de urbanización en la calle Pavo Real, dentro del Contrato de Conservación, Reparación y ... Reforma de Infraestructuras Viarias. Los trabajos obligarán a cortar totalmente la circulación en esta vía del barrio de Pajarillos, en dos fases sucesivas, y se prolongarán previsiblemente hasta finales de año.

