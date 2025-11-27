El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los operarios trabajan en las labores para evitar filtraciones en la fuente de la plaza de Santa Ana. Alberto Mingueza

Valladolid

Las obras llegan a la fuente de la plaza de Santa Ana para evitar filtraciones treinta años después de su estreno

Los operarios trabajan en su impermeabilización, con la sustitución de las piedras en la base de la estructura

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:52

Comenta

Unas aparatosas vallas de obra rodean desde hace días la fuente que decora el centro de la plaza de Santa Ana. Dentro de ese pequeño ... recinto, operarios del servicio de Parques y Jardines trabajan para solventar los problemas de filtraciones que amenazan a un caño que acaba de cumplir treinta años y que necesita una intervención decisiva para evitar los daños provocados por el agua. Por eso, los trabajadores han acometido durante los últimos días varias tareas de conservación para asegurar el vaso central de la fuente. Al mismo tiempo, han procedido a la sustitución y consolidación de las piedras que rodean la estructura, en una suerte de escalón que bordea la fuente a una altura ligeramente superior a la del suelo. Los trabajos se prolongarán durante los próximos días para sellar las futuras vías de agua y garantizar que no se produzcan filtraciones que pudieran afectar a la plaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  3. 3 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  4. 4

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  5. 5

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  6. 6

    Instalan nuevos bolardos en el acceso a las rotondas de La Cistérniga para evitar la invasión de carriles
  7. 7 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura
  8. 8

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  9. 9 Tres detenidos por lanzar droga y móviles en pelotas de tenis a la cárcel de Segovia
  10. 10

    El invierno se asoma a Valladolid con las heladas más severas desde febrero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las obras llegan a la fuente de la plaza de Santa Ana para evitar filtraciones treinta años después de su estreno

Las obras llegan a la fuente de la plaza de Santa Ana para evitar filtraciones treinta años después de su estreno