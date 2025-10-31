Las obras de Aquavall en el antiguo paso a nivel colapsan la salida del polígono de Argales

Las mayores dificultades se palpan durante las horas clave. A primera hora de la mañana y a eso de las 14:00 horas, momento en ... el que muchos cogen sus vehículos tras finalizar la jornada laboral. El caos circulatorio es una realidad y todo aquel que encara los últimos metros de la calle Daniel del Olmo en dirección la avenida de Madrid lo sufre diariamente. El principal motivo de esos atascos son las labores que Aquavall está completando en uno de sus colectores y que han obligado a cortar dos carriles, uno por cada sentido, a la altura del antiguo paso a nivel de la vía de Ariza.

Esas obras, con menos carriles disponibles, se suma al elevado número de vehículos que transitan por la zona y en horarios determinados convierten ese punto en grandes atascos diarios. Principalmente, porque además de ser la principal salida del polígono de Argales, es una confluencia en la que se recogen varios coches provenientes de otras vías como es el caso de Arca Real.

Este viernes las labores en el colector (se completan de forma subterránea sin tener que levantar el asfalto) se centraban ya en Daniel del Olmo y continuarán por la misma vía hasta al menos la próxima semana, lo que supondrá que esos atascos se alarguen por lo menos otros siete días. Las mayores complicaciones se dan siempre en la incorporación a la avenida de Madrid, si bien, en menor medida, ese caos circulatorio se extiende más allá y alcanza el barrio de Delicias en calles como Padre Benito Menni.

Y ante esta realidad, paciencia. Es a los que se enfrentan los conductores diariamente, con un semáforo de acceso a la avenida de Madrid que se pone en rojo en más de una ocasión antes de superarlo y que aumenta la desesperación de los que se encuentran al volante.

Con obras que acumulan ya varias semanas, este punto ha sido siempre conflictivo para canalizar el tráfico. Con anterioridad, cuando Aquavall no había desplegado la actual herramienta con camiones en la zona, las principales complicaciones residían en el paso a nivel de trenes. Si la barrera se bajaba, eran varios los minutos que uno tenía que aguardar hasta sobrepasar las vías. Y a más tiempo, más número de vehículos en espera.

La vieja línea de mercancías de Ariza cesó su actividad en el mes de mayo. Desde entonces se inició un compendio de obras para su desmantelamiento y dejar esos pasos a nivel inservibles. Con continuas obras para levantar los antiguos raíles, la zona, tanto en Arca Real como el acceso a la Ciudad de la Comunicación, ganaba en fluidez. Hasta la llegada de estas obras en la red de colectores, que acumula ya varias semanas. De hecho, de los restos de las mismas se desprenden dos nuevas grandes arquetas, precintadas por motivos de seguridad, en la zona del paso a nivel en Arca Real.

Alternativas al caos

Y la alternativa a este desaguisado circulatorio es evitar ese punto para eludir el colapso. Si es posible, una de las alternativas es llegar al paseo de Arco de Ladrillo por la Ciudad de la Comunicación tras atravesar la avenida de El Norte de Castilla y la calle de la Azucarera. Todo ello para alcanzar el barrio de Delicias o poner dirección al centro de la ciudad sin pasar por el conflictivo punto.

Otra de las opciones, si uno busca alcanzar la rotonda de San Agustín, es llegar hasta la avenida de Zamora por Vázquez de Menchaca o por Arca Real.

Todo esto mientras la obras consumen plazos y con la esperanza, sobre todo para los usuarios del polígono de Argales, de que lleguen a su final lo antes posible. Hasta ese ansiado momento, los atascos en el antiguo paso a nivel continuarán, en una zona bastante concurrida en los puntos clave del día.