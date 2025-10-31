El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coches retenidos antes del paso a nivel, este viernes a las 14:00 horas. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Las obras de Aquavall en el antiguo paso a nivel colapsan la salida del polígono de Argales

La labores, que han obligado a cortar un carril en cada sentido, se extenderán al menos una semana más a lo largo de Daniel del Olmo

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:27

Las mayores dificultades se palpan durante las horas clave. A primera hora de la mañana y a eso de las 14:00 horas, momento en ... el que muchos cogen sus vehículos tras finalizar la jornada laboral. El caos circulatorio es una realidad y todo aquel que encara los últimos metros de la calle Daniel del Olmo en dirección la avenida de Madrid lo sufre diariamente. El principal motivo de esos atascos son las labores que Aquavall está completando en uno de sus colectores y que han obligado a cortar dos carriles, uno por cada sentido, a la altura del antiguo paso a nivel de la vía de Ariza.

