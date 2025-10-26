El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Religiosas atienden uno de los puestos de dulces elaborados en los conventos.

Religiosas atienden uno de los puestos de dulces elaborados en los conventos. Rodrigo Ucero
Valladolid

Los obradores de los conventos endulzan el fin de semana amadrinados por la Virgen de las Angustias

Éxito del certamen organizado por la cofradía penitencial donde se han vendido más de 30.000 lotes de dulces, con ingredientes de primera calidad y elaborados con recetas ancestrales al amparo del sosiego y paz monacal

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:19

«La dulzura conventual es mutua». Las hermanas de los cenobios vallisoletanos participantes en la feria anual de venta de los afamados dulces coinciden ... en señalar que sus exquisiteces suponen un sustento muy importante para sus casas y los compradores aseguran que poner estos dulces en sus mesas es como llevar a sus hogares un aura «de espiritualidad, amor y paz». La sede de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias ha acogido este fin de semana la XII Feria de Dulces Conventos donde un total de nueve comunidades religiosas han vendido desde las refinadas pastas de té y delicadas galletas hasta las deseadas magdalenas y mantecados para el desayuno, sin olvidarse productos más navideños como turrones o mazapanes.

